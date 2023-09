Denon PerL Pro Review : écouteurs de luxe avec son personnalisé

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Suppression efficace du bruit

Qualité sonore inégalée

Options de personnalisation étendues Les inconvénients Cher

Uniquement classé IPX4

Les adaptateurs d’oreille sont presque impossibles à mettre en place Notre verdict Avec nos excuses à Technics et Bowers & Wilkins, le nouveau PerL Pro de Denon fait exploser les autres dans la quête d’une expérience d’écoute optimale. Il faudra chercher longtemps et durement ce genre de reproduction. Ajoutez une suppression efficace du bruit et des dialogues cristallins et vous avez un gagnant. Dommage que seuls quelques-uns d’entre nous puissent se permettre d’en acheter une paire.

Prix ​​une fois examiné

349 $

Denon n’est pas en reste en matière d’expériences audio et est peut-être mieux connu de la plupart d’entre nous pour ses récepteurs et amplificateurs home cinéma. Mais ils ont plus à offrir : des enceintes multiroom, des platines vinyles et des barres de son pour n’en citer que quelques-uns.

Au fil des années, nous avons testé quelques modèles Denon, principalement des variantes supra-auriculaires, et ils ont toujours donné de bons résultats. Ainsi, les attentes sont grandes pour le malicieux casque intra-auriculaire PerL Pro.

Les PerL Pro sont indéniablement bizarrement conçus avec leur boîtier circulaire plat qui, lorsque les coques sont en place, dépasse un peu de l’oreille. Je doute que tout le monde apprécie la forme, mais d’un autre côté, en tant que porteur, vous vous démarquerez de la foule.

Andreas Bergsman

Maudits adaptateurs

En parlant de coques, il existe au total cinq paires d’adaptateurs de différentes tailles (quatre en silicone, un en mousse) et une paire d’ailettes, ou « ailes » permettant aux écouteurs de s’adapter plus fermement aux oreilles, par exemple lors d’un entraînement. Le problème est que les adaptateurs sont incroyablement difficiles à remplacer.

Sans exagérer, je dois les tripoter plusieurs minutes avant qu’ils s’ajustent correctement et avant de trouver la bonne taille, une demi-heure s’est écoulée. Complètement sur les murs, et il est impossible d’enfiler les palmes donc elles partent à la poubelle. Mais bon, une fois terminée la tâche infernale de trouver le bon adaptateur, les coques sont super confortables, même avec de forts mouvements de tête, donc les ailerons semblent de toute façon superflus.

L’installation et la connexion au téléphone mobile sont rapidement terminées et le plaisir peut commencer. L’application pour téléphone mobile qui l’accompagne contient quelques fonctionnalités vraiment intéressantes, parmi lesquelles Masimo AAT (Adaptive Acoustic Technology) est peut-être la plus intéressante.

Comme vous le savez, l’audition varie d’une personne à l’autre et il n’y a pas deux oreilles identiques. Avec Denon PerL Pro, la technologie acoustique adaptative de Masimo vous permet d’analyser vos oreilles et d’adapter le son à votre audition.

L’application envoie un certain nombre de tonalités de test dans votre oreille et mesure la réponse sonore microscopique de votre tympan et de votre oreille interne, calculant votre profil sonore personnel et optimisant le son de vos écouteurs pour vos oreilles. Le processus prend quelques minutes mais en vaut la peine, la qualité sonore est sensiblement meilleure avec l’optimisation activée. PerL Pro offre un son incroyable avec un sentiment de présence tangible. Les écouteurs intra-auriculaires capables de reproduire toutes les nuances d’un morceau de musique sont rarissimes, ces joyaux s’en rapprochent suffisamment pour obtenir la note la plus élevée !

Plus d’options de personnalisation dans l’application

Dans l’application, vous pouvez utiliser un égaliseur pour personnaliser davantage le son et sélectionner des fonctionnalités telles que la suppression sélective du bruit ou le mode social, qui laisse entrer davantage de bruit ambiant. Les boutons de fonction de la cochlée peuvent être personnalisés à votre convenance : un appui sur la gauche pour mettre la musique en pause, deux appuis pour sélectionner la chanson suivante, etc. Je rentre rapidement dans le vif du sujet.

La suppression active du bruit et la qualité des appels sont vraiment bonnes, tout comme le mode social, où je peux facilement noter tous les sons à proximité. PerL Pro dispose de huit microphones, dont deux sont dotés de capteurs de conduction osseuse qui captent votre voix via les vibrations de votre crâne. Le récepteur vous entend clairement et le processeur intégré optimise à la fois la réduction du bruit et la qualité des appels en temps réel en fonction des conditions environnementales actuelles, notamment la suppression automatique du bruit du vent et du bruit de fond.

Bourgeons chers

L’un des inconvénients ici est le prix des écouteurs Denon PerL Pro. Ils coûtent 349 $/299 £/349 €, ce qui les rend hors de portée pour de nombreux utilisateurs. Plus cher que ses concurrents Apple, Sony et Bose.

Si vous pouvez vous le permettre, ils sont disponibles chez Denon ainsi que sur Amazon.

