Denon dévoile de nouveaux récepteurs 8K pour 2022 à partir de 399 $

Denon a dévoilé une nouvelle gamme de Récepteurs 8K pour 2022 qui incluent plus d’entrées HDMI de nouvelle génération et une interface utilisateur graphique HD mise à jour. Des consoles telles que la Xbox Series X et la PlayStation 5 devraient pouvoir produire du contenu 8K à l’avenir.

La gamme comprend deux récepteurs 5.2 canaux d’entrée de gamme — le et AVR-X580BT (prix à déterminer), qui offrent une amplification de 70 watts par canal – plus cinq récepteurs Dolby Atmos. Ces récepteurs élévateurs sont compatibles avec Dolby AtmosDTS:X/IMAX Amélioré et Auro 3D, ainsi que la plateforme de streaming HEOS de Denon.

En ce qui concerne le compromis entre prix et performances, le plus intéressant est l’AVR-S970H (899 $). Il s’agit de la suite du S960H de l’année dernière, et il comprend également 90 W de puissance par canal plus trois entrées 8K (au lieu d’une).

Alors que tous les récepteurs incluent des routines d’étalonnage, les trois premiers incluront la configuration avancée de Dirac Live, en commençant par le nouveau . Il offre 9,4 canaux d’amplification à 105W chacun.

La (6 499 $) est le nouveau produit phare de la société et dispose de 15 canaux d’amplification, du “transformateur le plus puissant” de Denon, de pièces soigneusement sélectionnées et d’une construction à haute rigidité.

Les deux récepteurs restants sont les suivants :

Denon AVR-X4800H

2 499 $

Récepteur AV 9.4 canaux,

125W par canal

Évolutivité de Dirac Live avec une future mise à jour logicielle.

Denon AVR-X2800H

1 199 $ :

Récepteur AV 7.2 canaux

95W par canal.

Denon a une longue histoire de production de composants de haute qualité, et je n’attendrais rien de moins de la nouvelle gamme. La mise à niveau vers une interface utilisateur de meilleure qualité en particulier est un changement bienvenu, d’autant plus que leur affichage basse résolution a été l’un des plus gros inconvénients des produits précédents. J’ai hâte de tester les nouveaux modèles dès qu’ils seront disponibles, en particulier contre les leaders actuels, le Yamaha RX-V6A et l’Onkyo TX-RZ50.

L’AVR-X3800H et l’AVR-S570BT sont disponibles dès maintenant, tandis que les autres modèles sont répertoriés comme “à venir”. Les représentants de Denon n’ont pas répondu immédiatement à la demande de CNET pour plus d’informations.