D’Enola Holmes sur Netflix aux dirigeants syndicaux britanniques, pourquoi le féminisme pour les 99% est en plein essor | Jo Littler

“ENola Holmes a encore frappé ! s’exclame la bande-annonce du nouveau film Netflix de Millie Bobby Brown sur la sœur cadette de Sherlock Holmes – un détective victorien plein d’entrain avec une attitude, qui fait continuellement des apartés de style Fleabag à la caméra. “Frappe encore!” fait référence non seulement à son statut de suite, mais à son cadre. Le film se déroule pendant la grève des matchgirls de 1888, lorsque plus d’un millier de femmes et de filles ont quitté l’usine Bryant & May dans l’est de Londres pour protester contre les conditions de travail toxiques – journées de 14 heures, salaires de misère et maladie du “phossy”. mâchoire », causée par l’indifférence de la direction à l’égard de la santé et de la sécurité. Dans une scène, la dirigeante de la grève, Sarah Chapman, debout sur une table, crie : « Il est temps pour nous de refuser de travailler. Il est temps de leur dire – NON !

Il est toujours à la fois inattendu et encourageant de voir des femmes frappantes à l’écran (à moins, bien sûr, que vous soyez le critique de cinéma du Telegraph, qui a donné à ce film par ailleurs bien commenté un dérisoire 2/5 étoiles). La représentation dans le film de femmes protestant contre les conditions matérielles est aussi un signe des temps. Après plusieurs décennies à être écartée, marginalisée et positionnée comme démodée voire gênante, cette forme de féminisme, qui s’attaque à la fois à l’exploitation genrée et économique, refait surface. Des secrétaires générales franches dirigent l’action de plusieurs syndicats, dont Christina McAnea à Unison, Jo Grady à UCU et Sharon Graham de Unite. Comme Frances O’Grady, dirigeante sortante du TUC, l’a dit, la vague de grèves de cet hiver est alimentée par « une génération de femmes qui disent ‘ça suffit’ ». Il y a un regain de colère contre les écarts de rémunération entre les sexes et les marches dans la rue pour des services de garde d’enfants abordables. Les frais de pépinière au Royaume-Uni sont parmi les plus chers d’Europe, tandis que les pépiniéristes eux-mêmes sont payés une misère.

La renaissance du féminisme de gauche ces dernières années ne s’est pas seulement produite en Grande-Bretagne. Vous pouvez le voir dans l’action mondiale de base de la Grève des femmes, et comment des femmes comme Ada Colau à Barcelone ont joué un rôle central dans la réinvention de la démocratie locale. Vous pouvez le voir dans la charge populaire d’Alexandria Ocasio-Cortez et de “la brigade” des socialistes démocrates américains. Vous pouvez le voir à travers les actions conjointes massives pour mettre fin à la violence contre les femmes et à la dette à travers l’Amérique latine dans le mouvement #NiUnaMenos, qui a vu les féministes descendre dans la rue sous le slogan “nous nous voulons en vie et sans dette !”.

“Une intrigue féministe de gauche est au centre du film.” Millie Bobby Brown dans Enola Holmes 2. Photographie : Alex Bailey/Netflix © 2022

De telles formes d’action politique par les féministes de gauche – ou ce qui a été surnommé “le féminisme pour les 99%” – se sont intensifiées depuis le krach financier mondial de 2008. Un exemple frappant a été les manifestations spectaculaires de Sisters Uncut (telles que colorer les fontaines à Trafalgar Square rouge) contre les coupes d’austérité du gouvernement britannique dans les services de soutien à la violence domestique. Ces actions sont des réactions à l’inégalité sauvage qui a découlé de la poursuite par le gouvernement de politiques favorisant les riches et l’industrie des services financiers. L’austérité et les coupes dans les dépenses ont enraciné l’inégalité entre les sexes : forçant les femmes à entreprendre davantage de travaux de soins non rémunérés, par exemple.

Cette forme de féminisme est fondamentalement différente de celle qui encourage les femmes à simplement «se pencher» et à gravir les échelons de l’entreprise – tout en laissant intacte la dynamique économique qui sous-tend cette échelle. Il y a maintenant un mécontentement généralisé à l’égard du modèle féministe « girlboss ». Une multitude de mèmes et d’articles récents ont prononcé le “fin de la copine» et a déclaré que le «girlboss quitte le bâtiment», critiquant son individualisme brillant comme étant irréaliste, infantilisant et exploiteur.

Le féminisme de gauche couvre un large spectre – socialiste, communiste, social-démocrate. Aujourd’hui, comme par le passé, il y a beaucoup de différences et de désaccords, parfois utiles, parfois non. Au cours des dernières années, j’ai mené des entretiens avec un éventail d’universitaires féministes de gauche de différents horizons, générations et allégeances politiques. Ce qui les unit, c’est la compréhension que l’oppression sexiste et l’exploitation économique sont interdépendantes. La société contemporaine nous incite sans relâche à nous considérer comme des individus atomisés qui devraient avant tout se concurrencer plutôt que coopérer. Le féminisme de gauche va à l’encontre de ces manières d’être solitaires et conflictuelles. Sous ses multiples formes, il plaide pour la redistribution des richesses.

“Ça suffit”: vague de grèves menée par des femmes “fantastiques”, selon Frances O’Grady Lire la suite

Historiquement, ce mouvement s’est préoccupé non seulement de l’exploitation liée au travail salarié mais aussi des inégalités domestiques : penser ces deux choses ensemble, souvent à travers ce qu’on appelle la « reproduction sociale ». Ce concept aide à identifier comment l’économie a toujours dépendu du travail gratuit des travaux ménagers et de l’éducation des enfants pour se maintenir. Considérer la reproduction sociale dans son sens le plus large – le rôle des femmes au foyer, des nounous, des bonnes, des femmes de ménage, des grands-parents, des filles au pair – signifie également que le féminisme de gauche doit toujours nécessairement être international et antiraciste, car trop souvent mal payé les femmes migrantes qui font la plupart du « sale boulot ».

Ce qui est en partie frappant et encourageant dans Enola Holmes 2, c’est la facilité et la vigueur avec lesquelles une intrigue féministe de gauche est placée au centre du film. Une tranche importante de l’histoire féministe de la gauche prend vie, donne un sens et est encouragée. Il résonne avec les politiques différentes mais connectées du présent, lorsque les rôles historiquement désignés comme « travail des femmes » restent sous-évalués et sous-payés, et lorsque beaucoup à droite ne semblent que trop désireux de revenir à un moment antérieur à l’État-providence et à la réglementation du travail.

Il existe de nombreux autres moments féministes historiques de cette variété qui sont mûrs pour la dramatisation grand public, en particulier les «grévistes en saris» des laboratoires de traitement photo Grunwick dans les années 1970 à Willesden, à Londres, dirigés par Jayaben Desai, qui était à la fois un moment politique charnière et un défi au mouvement syndical majoritairement blanc. Et en même temps, s’il y a beaucoup de campagnes politiques féministes et de lignes de piquetage à dramatiser du passé, il y en a maintenant un nombre tout aussi important à soutenir et à rallier, dans le présent.

Jo Littler est professeur d’analyse sociale et de politique culturelle à City, Université de Londres, et auteur de Féminismes de gauche : Conversations sur le personnel et le politique, publié en mars 2023