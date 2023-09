Denny Hamlin signe une prolongation de contrat avec Joe Gibbs Racing ; 23XI reste chez Toyota

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

Denny Hamlin restera chez Joe Gibbs Racing et son équipe 23XI Racing restera chez Toyota dans le cadre des prolongations de contrat annoncées lundi.

Hamlin a indiqué le mois dernier qu’il avait accepté les termes avec JGR plus tôt cette année, mais il est copropriétaire de 23XI Racing (avec la légende de la NBA Michael Jordan), et les négociations pour prolonger leur accord avec Toyota ainsi qu’avec JGR pour une alliance technique se sont poursuivies. au plus profond de l’été.

Tous les accords devaient être conclus avant d’être signés, car Hamlin ne pouvait pas conduire une Toyota et posséder une voiture d’un constructeur concurrent.

« Joe Gibbs Racing est ma maison depuis près de 20 ans maintenant », a déclaré Hamlin dans un communiqué de presse de JGR. « Ma relation avec Joe, mon équipe et tout le monde chez JGR compte beaucoup pour moi.

« Nous avons accompli tellement de choses ensemble au fil des années. Je suis ravi d’enfin annoncer cela afin que nous puissions nous concentrer entièrement sur la poursuite du championnat. »

Les termes des accords n’ont pas été annoncés.

« 23XI poursuivra sa relation avec Toyota à l’avenir », a déclaré Hamlin lundi soir sur son podcast « Actions Detrimental ».

« Rien ne change vraiment. Nous allons continuer sur la voie que nous avons empruntée. … Cela solidifie en quelque sorte tous les accords conclus. »

Hamlin a effectué ses 641 départs en Coupe avec JGR et compte 50 victoires en carrière, dont trois victoires au Daytona 500. La seule chose qu’il n’a pas faite, c’est de remporter un championnat. Il a participé aux séries éliminatoires au cours de 17 de ses 18 saisons (y compris cette année), manquant de peu en 2013 lorsqu’il a raté quatre courses en raison d’une fracture au dos subie lors d’une course en Californie.

Hamlin a conduit pour la première fois pour JGR dans la série Xfinity en 2005 après avoir été remarqué par le fils de Joe Gibbs, JD, alors que Hamlin effectuait des tours d’essai dans une voiture destinée à être utilisée à la diversité JGR.

« C’est incroyable de penser que cela fait presque 20 ans que JD [Gibbs] je l’ai vu courir pour la première fois et nous lui avons signé ce premier contrat », a déclaré le propriétaire de l’équipe, Joe Gibbs, dans un communiqué.

« Il a toujours été un élément important de Joe Gibbs Racing et nous espérons que cela continuera dans les années à venir. »

Détenteur d’un billet pour les Charlotte Hornets, Hamlin est depuis longtemps ami avec Jordan, un passionné de sports mécaniques dont le père travaillait sur une voiture de course appartenant à un homme d’affaires de Wilmington (NC). Ils ont formé 23XI Racing, qui a fait ses débuts en 2021 et a placé cette année ses deux pilotes, Tyler Reddick et Bubba Wallace, en séries éliminatoires.

