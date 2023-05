Dennison termine le match, un circuit tchèque propulse Downers North vers une victoire régionale – Shaw Local

BASE-BALL

Downers Grove Nord 6, Bolingbrook 0

Ryan Dennison en a retiré cinq sur des prises dans un jeu complet de trois coups sûrs et Ean Czech a été 2 contre 3 avec un circuit et quatre points produits pour les chevaux de Troie les mieux classés (31-4), qui se sont qualifiés pour la finale régionale de la classe. 4A Régional de Bolingbrook. Jimmy Janicki est allé 4 en 4 avec un RBI, George Wolkow 3 en 4 avec un double, RBI et trois points marqués et Jude Warwick 2 en 4 avec un point marqué.

Vallée de Waubonsie 3, Downers Grove Sud 1

Les Warriors, 13e tête de série, ont éliminé les Mustangs, quatrième tête de série, lors de la demi-finale régionale de classe 4A Waubonsie Valley.

Lyon 12, Proviso Est 0

Wheaton Warrenville Sud 1, Willowbrook 0

Les Tigers, 15e tête de série, ont éliminé les Warriors, troisième tête de série, lors de la demi-finale régionale de classe 4A de Lake Park.

South Elgin 1, Glenbard Est 0 (10 manches)

SOFTBALL

Glenbard Nord 11, Glenbard Ouest 1 (6 manches)

Elli Matzke a lancé un jeu blanc en trois coups sûrs, Hailey Noll a réussi un circuit et a produit trois points et Ava Kozlovsky a réussi un circuit et deux points produits alors que les Panthers se qualifiaient pour la finale régionale de classe 4A St. Charles North.

Hinsdale Central 15, Argo 8

York 5, Oak Lawn 2

St.Charles Est 12, Glenbard Est 2

Hinsdale Sud 19, Académie Solorio 0

Saint-François 15, Chicago Noble 0