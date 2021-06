Dennis White, commissaire de police de Boston, licencié au milieu d’allégations d’abus

Le maire de Boston, Kim Janey, a annoncé lundi qu’elle avait limogé le commissaire de police de la ville, Dennis White, après que des allégations de violence conjugale contre lui depuis 1999 aient fait surface dans une enquête du Boston Globe.

Janey a annoncé que le vétéran de 32 ans du service de police de Boston avait été licencié, affirmant que les allégations « avaient érodé la confiance du public dans son jugement » et « soulevaient de sérieuses questions sur son aptitude à diriger le service de police de Boston ».

Marty Walsh, l’ancien maire de la ville, a nommé White commissaire de police dans l’un de ses derniers actes avant de devenir secrétaire américain au Travail.

En février, deux jours après que White a prêté serment, il a été suspendu pour des accusations de violence domestique, notamment d’avoir frappé et menacé de tirer sur son ex-femme, ainsi que d’avoir frappé et poussé d’autres membres de la famille. Les détails des allégations ont été publiés dans un rapport d’une enquête indépendante obtenu par le Washington Post et fourni à la ville le 29 avril.

« Ces problèmes inquiétants n’étaient pas connus de moi ou de mon personnel, mais auraient dû être au premier plan », a déclaré Walsh au Boston Globe. « En apprenant ces graves allégations, j’ai immédiatement agi. »

White a nié les allégations, déclarant aux enquêteurs qu’il avait frappé une nièce en état de légitime défense et que lui et son ex-femme s’étaient poussés l’un l’autre.

L’avocat de White, Nicholas B. Carter, a déclaré dans une déclaration à USA TODAY qu’il était « profondément déçu » par la décision de Janey et a qualifié l’enquête de partiale.

« C’est un homme noir, faussement accusé de crimes, qui n’a pas bénéficié d’un procès ou d’une audience équitable, puis condamné ou licencié, ce qui est l’équivalent ici », a déclaré Carter dans le communiqué. « Cela reflète un modèle laid dans notre pays. »

Carter a affirmé que les enquêteurs n’avaient pas interrogé deux des filles de White, qui, selon lui, ont témoigné sous serment que l’ex-femme de White était un « agresseur en série violent » et que les allégations contre White sont fausses. Carter a déclaré que White avait l’intention de déposer une plainte pour droits civils.

L’autre fille de l’ancien couple a déclaré que sa mère avait été maltraitée « émotionnellement, mentalement et physiquement », selon le Boston Globe.

Janey a nié que la race ait joué un rôle dans l’enquête lors de la conférence de presse et a ajouté que White n’avait pas pleinement coopéré pendant l’enquête et était une « présence récurrente » au siège de la police alors qu’il était en congé administratif.

« Il est clair que le retour de Dennis White en tant que commissaire enverrait un message effrayant aux victimes de violence domestique dans notre ville », a-t-elle déclaré.

Le rapport indépendant du 29 avril sur les allégations détaillées de White remontant à des décennies de l’ex-femme de White, qui était également un officier de police de Boston, et d’autres membres de la famille et témoins. L’ex-femme de White a affirmé qu’il l’avait poussée et frappée et avait menacé de lui tirer dessus, selon le rapport. Elle a tenu un journal pendant leur mariage et l’a donné à un parent, qui a déclaré aux enquêteurs que l’ex-femme de White leur avait dit : « S’il m’arrive quelque chose, je veux que vous ayez ce journal…. S’il m’arrive quelque chose, il serait Dennis. »

Un ami de White et de son ex-femme a déclaré à la police qu’après une confrontation avec son ex-femme et une autre personne, il avait déclaré qu’il « voulait tirer sur les deux ». White a déclaré à la police qu’il « plaisantait » et qu’il n’agirait pas en conséquence.

Un témoin a déclaré à la police qu’ils avaient vu l’ex-femme avec une lèvre cassée, des cicatrices, des coupures et des égratignures causées par des bagarres.

Des témoins ont déclaré que l’ex-femme de White était « très privée » de leur relation, selon le rapport. Un témoin a déclaré que son « comportement entier avait changé » si White regardait dans sa direction. Un autre témoin a déclaré qu’elle lui avait parlé de cas spécifiques d’abus, notamment d’allégations selon lesquelles White s’était brûlé les cheveux, avait mis son visage contre un poêle et lui avait marché dessus.

Le rapport indique également que la fille de White a déclaré que son père lui avait dit une fois qu’il dormait avec une arme à feu sous son oreiller.

L’ex-femme de White a obtenu une ordonnance d’interdiction en mai 1999, selon le rapport. Le Boston Globe a rapporté que l’ordre obligeait White à quitter son domicile, à rester à l’écart de sa femme et de ses enfants et à rendre son arme de service. Le journal n’a pu trouver de preuves d’aucune accusation contre White et a rapporté qu’à l’époque, il avait nié les allégations d’abus devant le tribunal.

Le rapport indiquait que la division des affaires internes du service de police avait examiné des allégations de violence domestique en 1999 et avait conclu à une « négligence au devoir et à un jugement déraisonnable ».

Le rapport décrit également une altercation entre White et une nièce au sujet de la nièce qui doit 10 $ à White. La nièce a allégué que White l’avait frappée, l’avait jetée dans les escaliers et l’avait poussée hors de la porte d’entrée. White a nié l’avoir poussé dans les escaliers et a déclaré à la division des affaires intérieures du service de police que sa nièce avait inculpé et qu’il l’avait repoussée et frappée en état de légitime défense. La division des affaires internes n’a pas retenu la plainte concernant l’incident.

Les déclarations de l’avocat de White partagées avec USA TODAY nient les allégations selon lesquelles White aurait abusé de son ex-femme ou de membres de sa famille.

Lundi, Janey a déclaré qu’elle lancerait une recherche nationale d’un commissaire et espère en nommer un vers la fin de l’année. Elle a également annoncé des plans de contrôle et de vérification des antécédents des candidats à des postes de direction.

« Les habitants de Boston doivent avoir confiance que les agents chargés de l’application des lois sont eux-mêmes des personnes intègres », a déclaré Janey.

