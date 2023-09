Dennis the Menace du Beano enseigne aux enfants comment cuisiner les restes – dans une guerre contre le gaspillage alimentaire

Dennis the Menace de THE Beano mène la guerre contre le gaspillage alimentaire.

Le personnage de bande dessinée espiègle et son chien Gnasher apprennent aux enfants à cuisiner avec des restes comme du pain, des bananes et des légumes.

Les recettes du premier livre de cuisine de The Beano incluent la tarte Nearly Gone-offee, le pain perdu Jammy Dodger et les Bangers and Gnash.

La star de BBC Countryfile, Ben Fogle, devient également un personnage de la plus ancienne bande dessinée britannique, en tant qu’acolyte de Bananaman en matière d’économie de déchets.

Et il aide à donner vie aux restes de nourriture dans le livre de recettes sur les déchets alimentaires Ocado x Beano.

Cela survient alors qu’un sondage Beano révèle que plus de la moitié des parents n’ont pas appris à leurs enfants comment réduire les déchets.

Ben, 49 ans, fan de Beano, a déclaré : « J’ai eu de nombreuses conversations avec mes propres enfants sur la façon dont nous pouvons tirer le meilleur parti des ingrédients frais, afin que les courses durent plus longtemps et s’amuser en cuisine. »

Mike Stirling, directeur des méfaits de Beano, a déclaré : « Le livre a été inspiré par nos lecteurs, qui se soucient profondément d’aider la planète. »

Il a poursuivi : « Dennis, Bananaman et leurs amis ont imaginé de nouvelles recettes pour encourager moins de gaspillage alimentaire et un meilleur goût des aliments. »

Countryfile Ben, a ajouté : « En tant que lecteur passionné de Beano étant enfant, c’est fantastique de faire maintenant partie d’une véritable bande dessinée Beano, ainsi que de leur tout premier livre de cuisine avec Ocado.