Dennis Rodman s’est rendu en Russie pour demander la libération de Brittney Griner

Dennis Rodman a révélé qu’il se rendait en Russie dans le but de négocier la libération de la star de la WNBA Brittney Griner.

Dans une intrigue surprenante, Dennis Rodman a annoncé qu’il se rendrait en Russie pour demander la libération de la star de la WNBA Brittney Griner. Griner a passé la majeure partie de l’année enfermé dans une prison russe pour avoir prétendument voyagé avec une substance contrôlée dans un aéroport russe. Depuis lors, des athlètes et des personnalités aux États-Unis exigent sa libération de prison dans les plus brefs délais. Griner a fini par plaider coupable devant un tribunal russe et a été condamné à neuf ans de prison.

Dennis Rodman prévoit un voyage en Russie pour demander la libération de Brittney Griner, dit qu’il connaît Poutine “trop ​​bien”.

Même avec Griner prenant ses responsabilités, plaidant coupable et montrant des remords, elle a quand même écopé de neuf ans de prison. Depuis lors, les États-Unis et la Russie sont en pourparlers d’échange de prisonniers, mais rien de plus n’en est sorti. Dans une tournure surprise, Dennis Rodman a révélé qu’il se rendait en Russie pour la faire libérer lui-même selon Magazine des gens.

« J’ai obtenu la permission d’aller en Russie pour aider cette fille. J’essaie d’y aller cette semaine. a déclaré le quintuple champion de la NBA. “Je connais trop bien Poutine”, a ajouté Rodman.

Alors que les États-Unis ont émis un avis de voyage pour se rendre en Russie au milieu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, Dennis Rodman n’a pas besoin de l’autorisation des États-Unis pour se rendre dans le pays, il n’a besoin que d’un visa russe. Après avoir noué une véritable amitié avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, nous ne parierions pas contre le fait que Rodman la ramène à la maison.