Dennis Rodman planifie un voyage en Russie pour Brittney Griner emprisonnée, selon un rapport

L’ancienne star excentrique de la NBA Dennis Rodman prévoit un voyage en Russie dans le but d’obtenir la libération de la joueuse emprisonnée de la WNBA Brittney Griner, a rapporté dimanche NBC News.

Le réseau a cité Rodman disant qu’il espérait se rendre en Russie cette semaine pour tenter d’aider la superstar du basket-ball Griner, qui a été condamnée à neuf ans de prison par un tribunal de Moscou plus tôt ce mois-ci pour une accusation de drogue.

“J’ai obtenu la permission d’aller en Russie pour aider cette fille”, a déclaré Rodman à NBC. “J’essaie d’y aller cette semaine.”

Aucun autre détail n’a été fourni par Rodman, qui s’exprimait dans un restaurant à Washington où il assistait à une convention sur les vêtements de sport, selon NBC.

Un haut responsable de l’administration du président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué à l’AFP, “c’est une information publique que l’administration a fait une offre importante aux Russes et toute autre chose que de négocier plus avant par le canal établi est susceptible de compliquer et d’entraver les efforts de libération”. .”

Rodman, 61 ans, quintuple ancien champion de la NBA, a un record d’incursions peu orthodoxes dans la géopolitique.

Il a noué une relation avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un au cours de la dernière décennie et a effectué plusieurs voyages dans cet État reclus. Il s’est rendu à Singapour en 2018 lorsque Kim a rencontré l’ancien président américain Donald Trump.

Rodman a également parlé avec approbation du président russe Vladimir Poutine dans le passé. En 2014, il a décrit Poutine comme “vraiment cool” après avoir rencontré le dirigeant russe à Moscou.

La double médaillée d’or olympique de basket-ball et championne féminine de la NBA Griner a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février pour possession de cartouches de vape contenant une petite quantité d’huile de cannabis.

La joueuse de 31 ans, qui était en Russie pour jouer pour l’équipe professionnelle d’Ekaterinbourg pendant sa saison morte du Phoenix Mercury, a été accusée de trafic de stupéfiants et a été condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire début août.

Griner a plaidé coupable aux accusations, mais a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser la substance interdite en Russie.

Depuis son arrestation, Moscou et Washington sont en pourparlers sur un éventuel échange de prisonniers, malgré la montée des tensions autour de l’intervention militaire russe en Ukraine.

