Dennis Quaid fait un commentaire rare sur le mariage de Meg Ryan

Dennis Quaid n’est pas insomniaque à cause de la fin de son mariage avec Meg Ryan.

L’homme de 70 ans a récemment évoqué son union de 10 ans avec l’actrice de « Quand Harry rencontre Sally », 62 ans, qu’il a épousée en 1991.

Lors de son apparition dans l’épisode du vendredi de « Qui parle à Chris Wallace ? » Dans l’émission Max, le journaliste de 76 ans a demandé à Quaid à quel point la renommée combinée de l’ancien couple mettait à rude épreuve leur relation.

Dennis Quaid et Meg Ryan. Collection Ron Galella via Getty Images

« Et ça ? Quand j’ai rencontré Meg, j’étais là pour ce qui est de ma carrière et elle était là, et puis ça s’est passé comme ça », répondit Quaid, indiquant avec ses mains que le niveau de renommée de Ryan avait largement dépassé le sien pendant qu’ils étaient ensemble.

« J’ai essayé d’être une grande personne et de me dire que cela ne me dérangeait pas, mais les gens sont humains », a continué la star. « Elle a progressé pendant que je me rendais en cure de désintoxication et Meg est vraiment une personne formidable, adorable et très talentueuse, et elle méritait tout son succès. »

Quaid ne voulait pas revenir en arrière pour changer leur histoire d’amour, ce qui leur a donné naissance à leur fils Jack, âgé de 32 ans.

Dennis Quaid et Meg Ryan au 5e déjeuner annuel « Femmes à Hollywood » du magazine Premiere. Collection Ron Galella via Getty Images

« Mais je ne regrette rien de mon mariage avec Meg, et nous avons eu Jack Quaid qui va peut-être nous éclipser tous les deux », a-t-il ajouté.

Le fils de Meg et Quaid a continué à décrocher des rôles majeurs au cours des dernières années, notamment en devenant un personnage régulier de la série « The Boys » et en tenant un rôle secondaire dans le film à succès « Oppenheimer ».

Ce n’est pas la première fois que Quaid évoque l’ascension de Ryan au sommet de la célébrité au cours de leur mariage. Il avait déjà admis que, parfois, il se sentait quelque peu éclipsé par l’ancien acteur de « Nuits blanches à Seattle ».

« Quand nous nous sommes rencontrés, j’étais la star », se souvient Quaid lors d’une apparition dans « Megyn Kelly Today » en 2018. « Nous sortions dans les rues de New York et on se disait : « Meg ! Meg ! » Et je dois l’admettre, j’ai eu l’impression de disparaître. Je ne pensais pas que j’étais si petite, mais je l’étais. C’était une opportunité de croissance – j’ai appris de cela. »

Meg Ryan et Dennis Quaid à l’avant-première de « The Parent Trap » à Los Angeles. Collection Ron Galella via Getty Images

L’acteur de « À nous quatre » a déclaré que malgré les pressions exercées sur lui, son mariage avec Ryan était « la relation la plus réussie de ma vie ».

L’ancien couple a été considéré comme l’un des couples les plus puissants d’Hollywood pendant des années avant de se séparer en raison d’infidélités présumées des deux côtés. Au moment de leur rupture, Ryan a été aperçue en train de se rapprocher de son partenaire de « Proof of Life », Russell Crowe.

Mais la starlette a insisté sur le fait que Crowe, 60 ans, n’était pas responsable de la fin de leur « mariage très malsain » lors d’une apparition en 2006 sur « L’émission d’Oprah Winfrey. »

« Je pense qu’une fois que les tabloïds ont mis la main sur trois noms de célébrités, vous êtes vraiment dans le pétrin… Je n’ai pas quitté mon mariage pour Russell Crowe », a-t-elle ajouté. « J’ai quitté mon mariage. »

Dennis Quaid et Meg Ryan pendant qu’Elton John est nommé Personnalité MusiCares de l’année 2000 par les Grammy Awards aux Fox Studios à NEW YORK, NY. Image de fil

Lors d’une interview avec InStyle quelques années plus tard, la reine de la comédie romantique a évoqué l’infidélité de Quaid.

« C’était une belle histoire. Mais ce qui n’était pas dans l’histoire, c’était la réalité de mon mariage pendant neuf ans », a déclaré Ryan au média, par Miel. « Dennis ne m’a pas été fidèle pendant longtemps, et cela m’a fait très mal. J’en ai appris davantage après mon divorce. »

Quaid était auparavant marié à PJ Soles de 1978 à 1983. Il a ensuite épousé Kimberly Buffington de 2004 à 2018. Il est actuellement marié à Laura Savoie, avec qui il s’est marié en 2020.

« Qui parle à Chris Wallace » interviewe l’acteur Dennis Quaid. MAX

Dennis Quaid sur « Qui parle à Chris Wallace » vendredi. MAX

Pendant ce temps, Ryan était dans une relation intermittente avec le chanteur John Mellencamp jusqu’à ce qu’elle ont rompu leurs fiançailles pour de bon en 2019.

En 2023, l’actrice, qui est également maman d’une fille Daisy, 20 ans, qu’elle a adoptée en 2006, a admis que les rencontres n’étaient pas devenues plus faciles avec l’âge.

« C’est toujours aussi ridicule », a déclaré Ryan Charme en 2023. « Je ne pense pas que quiconque devienne un jour bon dans ce domaine. Peut-être que les gens y parviennent. Moi non plus. »

En évoquant son pire rendez-vous, l’icône s’est souvenue : « J’y suis allée à l’université et il m’a emmenée faire un tour en moto dans le nord du Connecticut et du Massachusetts. C’était génial. Nous avons fini par dîner ensemble et quand nous sommes rentrés dans ma chambre, je me suis dit : « J’ai passé un super moment, Phil ». Et son nom était quelque chose comme Bob. Je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles. J’avais tout faux, mais c’était amusant. »