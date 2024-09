Dennis Quaid évoque un autre problème dans son mariage avec son ex-femme Meg Ryan dans une interview très rare

Bien qu’ils soient un couple très en vogue, Meg Ryan et Dennis Quaid Ils n’ont été ensemble que pendant une décennie. Des années plus tard, cependant, beaucoup de gens pensent à leur histoire d’amour et à la façon dont elle s’est terminée. Une fois de plus, Quaid a fait un rare commentaire sur leur mariage raté et sur le fait qu’il ne pouvait tout simplement pas supporter que sa femme soit plus célèbre et soit la reine des comédies romantiques.

Dans un épisode récent de Qui parle à Chris Wallace? sur Max, Quaid a parlé de la pression que la célébrité a exercée sur leur mariage.

« Qu’en pensez-vous ? Quand j’ai rencontré Meg, j’étais là pour ce qui est de ma carrière et elle était là, et puis ça s’est passé comme ça », a-t-il dit en indiquant l’endroit avec ses mains. « J’ai essayé d’être une grande personne et de me dire que cela ne me dérangeait pas, mais les gens sont humains. Elle a progressé pendant que j’entrais en cure de désintoxication et Meg est vraiment une personne formidable, gentille et vraiment talentueuse et méritait tout son succès. »

Il l’a déjà dit à plusieurs reprises dans le passé. Une fois en 2018, À n’importe quel prix L’acteur a déclaré sur Megyn Kelly aujourd’hui via Personnes:« Quand nous nous sommes rencontrés, j’étais la vedette. Nous sortions dans les rues de New York et nous disions : « Meg ! Meg ! » Et je dois l’admettre, je l’ai vraiment fait. J’ai l’impression d’avoir disparu« Je ne pensais pas que j’étais si petite, mais je l’étais. C’était une opportunité de croissance, j’en ai tiré des leçons. »

Cependant, contrairement aux fois précédentes, il a dit quelque chose d’assez doux à propos de leur mariage, ajoutant dans la récente interview : « Mais je ne regrette rien de mon mariage avec Meg, et nous en avons sorti Jack Quaid qui va vraiment peut-être nous éclipser tous les deux », a-t-il ajouté.

Dennis Quaid et Meg Ryan

Pour ceux qui ne le savent pas, Quaid et Ryan sont tombés amoureux pour la première fois lors du tournage de leur film de 1987 Espace intérieurIls se sont mariés en 1991 et, un an plus tard, ils ont eu un fils nommé Jack Quaid.

Cependant, après presque une décennie de mariage, leur relation a pris fin en 2000 suite à des allégations d’infidélité de la part des deux parties (qu’ils ont tous deux niées, mais auxquelles ils ont fait allusion plus tard).

