Dennis Quaid dit qu’il ‘tourne’ ‘Bass Reeves’ pour Taylor Sheridan : ‘Créer le chaos’

Dennis Quaid tourne pour la prochaine série en six parties “Bass Reeves”, avec le créateur de “Yellowstone” Taylor Sheridan prêt à réaliser les deux premiers épisodes.

L’acteur de 68 ans a déclaré mardi à Fox News Digital qu’il travaillait avec le cinéaste de 52 ans sur la série Western.

La star de “The Day After Tomorrow” a révélé qu’il commencerait à tourner la série le lendemain et qu’il devait être sur le plateau à 4 heures du matin.

“Monter à cheval, tirer avec des fusils. Vous savez, faire du chaos à 4 heures du matin”, a déclaré Quaid.

On ne sait pas quel rôle Quaid a dans la série. Les représentants de Paramount + n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La série mettra en vedette David Oyelowo dans le rôle de Bass Reeves, un ancien esclave de la vie réelle qui est devenu le premier maréchal américain adjoint noir à l’ouest du Mississippi dans les années 1870. Le légendaire homme de loi aurait arrêté plus de 3 000 fugitifs et tué 14 hors-la-loi dans le territoire indien à l’époque où “1883” de Sheridan a été tourné.

Oyelowo, 46 ​​ans, a révélé l’implication de Sheridan avec “Bass Reeves” lors d’un dîner organisé par le président et PDG de Paramount Media Networks et MTV Entertainment Studios Chris McCarthy et le PDG de 101 studios David Glasser à Londres en juillet dernier, par date limite.

“La réalité est que [Taylor] est l’un des meilleurs réalisateurs de la planète”, a déclaré l’acteur de “Selma” au point de vente.

Bien que Sheridan ait été sollicité pour réaliser les deux premiers épisodes, Oyelowo a expliqué qu’il souhaitait recruter un groupe diversifié de cinéastes pour le projet.

“Nous devons remplir la série avec un groupe de Noirs pour nous assurer qu’à l’avenir, les prochains Taylors seront noirs et bruns et qu’il y en aura beaucoup, afin que cela ne devienne pas une pénurie du réalisateur noir de haut vol ,” il a dit.

Au cours du dîner, Oyelowo a expliqué qu’il essayait de faire décoller le projet depuis une décennie. Le natif britannique est producteur exécutif avec sa femme Jessica Oyelowo, Sheridan, David Permut, Glasser, Ron Burkle et Bob Yari.

“Bass Reeves sera produit par la société de production d’Oyelowos, Yoruba Saxon, Bosque Ranch Productions de Sheridan, MTV Entertainment Studios et 101 studios.

Oyelowo a déclaré à Deadline que la série suivrait les débuts de Bass en tant qu’esclave, son séjour dans les territoires indiens pour apprendre les langues autochtones et les compétences de suivi, et sa carrière de maréchal adjoint dans le Far West “incroyablement anarchique”.

“Le taux de mortalité d’être maréchal adjoint à l’époque était si élevé que le fait qu’il ait eu 3 000 arrestations – et une carrière qui a duré jusqu’à la soixantaine – c’était des choses tout simplement impensables”, a déclaré le double nominé aux Emmy Awards.

Oyelowo a rappelé que Sheridan avait lu le scénario en tant que producteur exécutif du projet, puis “avait décidé de tout abandonner pour réaliser les deux premiers épisodes parce qu’il était tellement excité par ce que nous proposions”.

L’acteur de “The Butler” a déclaré à Deadline qu’il était à Londres et qu’il ne s’attendait pas à avoir des nouvelles de Sheridan lorsque le créateur de “1923” lui a envoyé un texte disant : “J’adore le scénario. J’espère que cela ne vous dérange pas si je le réalise. , Monsieur?'”

“J’étais comme, laissez-moi y réfléchir!” Oyelowe se souvint en riant.

“Il m’a appelé ‘monsieur’, c’est un truc du Sud”, a-t-il ajouté. “Je pense qu’il était juste poli. Il a demandé, ce que j’ai apprécié.”

Oyelowo a expliqué: “La réalité est qu’il est l’un des meilleurs conteurs de la planète. Mon truc, c’est que nous devons raconter une histoire digne de cette histoire, mais digne d’un public mondial et il est l’un de ces rares gars , et j’ai travaillé avec quelques-uns d’entre eux, et il est l’un des rares à pouvoir vraiment faire ça. C’est un gros problème.”

“Pour moi, c’est définitivement un gros problème. Surtout depuis que je suis sorti deux fois et que toute l’industrie a dit non à l’idée que l’histoire soit racontée.”

Quaid a révélé son implication avec “Bass Reeves” pour la première fois lors de la première du documentaire “Power Up, Grid Down” aux studios Sony de Culver City. L’acteur “The Parent Trap” a raconté le film, qui explore les vulnérabilités du réseau électrique américain et les solutions bipartites pour le protéger des menaces.

Le réalisateur et producteur David Tice a déclaré à Fox News Digital qu’il avait été attiré par le projet en raison de ses propres craintes concernant les menaces sur le réseau électrique national et l’impact que son échec pourrait avoir sur la vie de ses quatre petits-enfants.

“J’étais inquiet quand j’ai appris le pourcentage de probabilité d’une perturbation géomagnétique où il y aura une éruption solaire qui assommera notre réseau à moins que nous ne le protégions”, a-t-il déclaré.

“Et c’est si facilement protégé. Aujourd’hui, environ un tiers de 1% de notre facture d’infrastructure actuelle de 1,3 billion de dollars nous protégera. Et je pense à mes petits-enfants et cela pourrait ne pas arriver dans 20 ans, 30 ans, peu importe combien d’années Je dois vivre. Mais mes petits-enfants vont avoir environ 90 ans dans quelques années. Et je vous le dis, ça va arriver.”

Tice et Quaid sont des amis de longue date qui ont travaillé ensemble sur le film “Soul Surfer”. Tice a déclaré à Fox News Digital que lui et l’acteur avaient l’habitude de discuter des menaces potentielles pour le réseau électrique américain sur le tournage du film de 2011.

“Je savais qu’il apporterait de la gravité à ce film”, a déclaré Tice à propos de sa décision de choisir Quaid comme narrateur. “Et quel meilleur homme d’État? Tout le monde aime Dennis Quaid. Tout le monde connaît Dennis Quaid.”

Il a ajouté: “Par conséquent, l’avoir impliqué était un grand mouvement créatif pour ce film.”