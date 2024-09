Dennis Quaid dit qu’il ne fera pas la suite de « Parent Trap » avec Lindsay Lohan : « Qui veut toucher à ça ? »

Même si ses partenaires Lindsay Lohan et Lisa Ann Walter ont exprimé leur enthousiasme pour une suite à « À nous quatre » (1998), Dennis Quaid n’est pas sûr que ce soit quelque chose qu’il voudrait faire après la mort de Natasha Richardson. Lorsqu’on lui a demandé s’il travaillerait à nouveau avec Lohan, Quaid a répondu à « Entertainment Tonight » : « Je le ferais. »

« J’adorerais ça », a poursuivi Quaid, mais il a ajouté : « Vous savez, je ne sais pas si nous pourrions faire « Parent Trap 2 ». Parce que qui a envie de toucher à ça ? Natasha n’est pas là. »

Natasha Richardson, qui a joué dans « À nous quatre » le rôle de la mère de Lohan et de l’ex-femme de Quaid, Elizabeth, et que les jumeaux incarnés par Lohan cherchent à réunir avec leur père, est décédée en 2009 à la suite d’un accident de ski.

Les commentaires de Quaid ont été faits dans le cadre d’une rétrospective de sa carrière avec « Entertainment Tonight », dans laquelle Quaid est revenu sur les interviews qu’il a données à l’émission de divertissement tout au long de sa carrière, ainsi que sur des extraits de ses films. Dans des images de l’époque de la sortie du film en 1998, Quaid louait déjà les talents d’actrice de Lohan.

En mars, la star de « Abbott Elementary » Walter a dit du film aux NAACP Image Awards, « J’adorerais revenir pour une autre version de celui-ci – ou si [Lohan] veut venir à notre émission, j’adorerais ça aussi.

Malgré tout cela, Quaid a partagé de bons souvenirs du projet, auquel il a attribué le mérite de lui avoir donné « une seconde carrière » qui a duré. « Je dis à tous les moins de 30 ans que j’étais leur baby-sitter », a partagé Quaid, soulignant que c’est le film que tout le monde mettrait pour les enfants pendant qu’ils faisaient ce qu’ils voulaient faire.

Quaid a passé en revue une liste de ses plus grands succès dans le documentaire « Entertainment Tonight », qui a commencé avec « Breaking Away » de 1979, pour lequel Quaid a complimenté à la fois la résistance du film et son propre corps plus jeune. « Regardez ces abdos. J’ai deux armes et un pack de six, j’espère ne pas me faire arrêter. »

Cette liste comprenait « L’Étoffe des héros » de 1983. L’acteur a pu voir une interview réalisée lors de la promotion du film dans laquelle il déclarait que jouer était « tout ce que je voulais faire » — un sentiment avec lequel il est toujours d’accord aujourd’hui. « Encore plus, en fait. Oui. Parce que je le fais juste pour m’amuser maintenant. Je n’essaie pas d’arriver à quelque chose comme je le faisais à l’époque », a expliqué Quaid.

L’acteur a salué le travail de son partenaire Liam Neeson dans « Suspect » en 1987 et a ajouté qu’il ne restait en contact avec sa partenaire Cher qu’occasionnellement, « une fois de temps en temps ou toutes les deux lunes bleues ».

Il a également révélé que le musicien controversé mais historiquement important Jerry Lee Lewis était « l’un de mes professeurs de piano » pendant le tournage de « Great Balls of Fire » – et que Lewis prêtait une attention particulière à son jeu. « Il était tout le temps sur mon épaule et me disait : ‘Tu te trompes, mon fils’ », a partagé Quaid.

Dans une interview diffusée à l’occasion de la sortie de Dragonheart en 1996, Quaid avait décrit le film comme « une histoire que mes enfants adoreraient voir » – et Quaid d’aujourd’hui note qu’il s’est avéré que son fils et acteur à part entière, Jack, a adoré le film – mais pas autant que le tristement célèbre « Jaws 3-D » de Quaid. L’acteur a ajouté que Jack avait un lien avec leur profession depuis son plus jeune âge, notant qu’il « avait une caméra dans la main quand il avait 4 ans, en train de faire des films ».

Vous pouvez regarder l’interview complète de Dennis Quaid discutant de sa carrière, y compris des films récents « A Dog’s Purpose » et son dernier « Reagan », dans la vidéo ci-dessus.

Le poste Dennis Quaid déclare qu’il ne fera pas la suite de « Parent Trap » avec Lindsay Lohan : « Qui veut toucher à ça ? » | Vidéo est apparu en premier sur L’Enveloppe.