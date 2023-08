Dennis Quaid attribue à sa foi le succès de son 4e mariage: « Nous prions ensemble »

Dennis Quaid ne se cache pas du rôle important que Dieu joue dans sa vie.

Tout en faisant la promotion de son nouveau disque, « Fallen: A Gospel Album for Sinners », Quaid a détaillé tout ce que la foi a fait pour lui, y compris comment cela l’a aidé à surmonter ses luttes contre la dépendance. L’acteur a également expliqué à quel point cela avait été important dans son mariage avec sa quatrième épouse Laura Savoie.

« Dieu est dans la relation entre ma femme et moi », a-t-il dit Supplémentaire cette semaine, « et c’est une autre chose que je n’ai jamais vraiment eue auparavant. »

DENNIS QUAID S’EST APPUYÉ SUR LA RELATION AVEC DIEU POUR L’AIDE AVEC LA DÉPENDANCE APRÈS ‘L’EXPÉRIENCE DE LA LUMIÈRE BLANCHE’

« Elle et moi avons une si belle relation, et nous prions ensemble », a-t-il ajouté.

Quaid, 69 ans, a rencontré Savoie, 30 ans, en 2019 lors d’un événement professionnel – à l’époque où elle préparait son deuxième master à la Texas McCombs School of Business, selon son profil LinkedIn.

Elle est expert-comptable et a également travaillé dans l’immobilier. Un an après avoir rencontré Quaid, les deux se sont mariés et un an plus tard, ils ont associé son expertise commerciale à son expérience cinématographique pour former une société de production appelée Bonniedale Films.

Le mois dernier, Quaid a déclaré au magazine People : « Laura est l’amour de ma vie. Elle est venue et nous avons un lien que je n’avais jamais eu avec personne d’autre auparavant. »

Il a poursuivi : « J’aime me réveiller ensemble. J’aime chaque moment de la journée parce qu’on peut faire des choses simples et ça en vaut la peine. C’est une joie de vivre qu’on partage ensemble. »

La Savoie est l’amour de sa vie, dit-il.

Quaid a trois autres mariages à son actif – son premier était avec l’actrice « Carrie » PJ Soles. Ils ont été ensemble de 1978 à 1983.

Son deuxième et plus long mariage était avec Meg Ryan. Les deux se sont mariés en 1991 avant de divorcer en 2001 après que Ryan aurait commencé à avoir une liaison avec un autre acteur de premier plan, Russell Crowe.

DENNIS QUAID ESPÈRE EN PARTAGEANT SON HISTOIRE AVEC UNE DÉPENDANCE PASSÉE, IL AIDERA LES AUTRES : « LA VIE EST BELLE APRÈS »

En 2008, Ryan a évoqué sa liaison et son divorce, en disant à InStyle : « Russell n’a pas rompu le mariage. Il était définitivement là à la fin, mais ce n’était pas de sa faute. »

Ryan a ajouté : « Dennis ne m’a pas été fidèle pendant longtemps, et c’était très douloureux. Je ne suis pas une victime. J’étais là. J’étais dans ce mariage depuis très longtemps. »

Trois ans après avoir coupé les ponts avec Ryan, Quaid a épousé un agent immobilier nommé Kimberly Buffington. Ils étaient ensemble jusqu’en 2018 – un an avant sa rencontre avec Savoie.

Il partage un fils, Jack, avec Ryan, ainsi que des jumeaux Thomas et Zoe avec Buffington.

Toujours dans son interview avec Extra, Quaid a décrit sa relation avec la foi en général, révélant « Ça a toujours été là ».

« Parfois, les lumières étaient éteintes », a-t-il expliqué. « Ou je le fuyais beaucoup. J’ai essayé de le faire à ma façon pendant si longtemps avec d’autres choses avec lesquelles vous cherchez à combler ce trou. J’ai été accro à la cocaïne pendant un bon moment. Je suis allé en cure de désintoxication pour ça et s’en est débarrassé. Ils disent que vous avez besoin d’une puissance supérieure pour surmonter cela.

Alors que la musique semble être une énorme passion pour lui maintenant, elle était également importante pour lui alors qu’il était en proie à sa dépendance dans les années 80.

« J’avais un groupe à l’époque », se souvient-il, « et c’était la nuit où nous jouions au Palace Theatre à Hollywood, et nous avons obtenu un contrat d’enregistrement, mais nous avons rompu parce que j’étais juste un gâchis. »

« Je suis rentré chez moi et j’ai vraiment vécu cette expérience de lumière blanche », a-t-il déclaré, « et je me suis vu continuer sur cette voie et être soit mort, soit en prison, soit perdre tout ce qui m’intéressait vraiment. Alors, je me suis inscrit en cure de désintoxication et j’ai vidé à travers. »