Dennis Quaid affirme que Jack Quaid l’éclipsera, lui et Meg Ryan

Dennis Quaid revient sur son mariage avec Meg Ryan, tout en faisant la promotion de son fils Jack Quaid.

Dans une interview avec Chris Wallace sur Qui parle à Chris Wallace ?le Piège parental La star a expliqué comment la volatilité de sa carrière d’acteur a eu un impact sur le mariage du couple, qui a duré de 1991 à 2001. « Quand j’ai rencontré Meg, j’étais là pour ce qui est de la carrière, et elle était là », a déclaré Quaid, tenant sa main qui le représentait bien au-dessus de sa main représentant son ex-femme. « Et puis c’est parti ouais « comme ça », dit-il en inversant la position de ses mains.

Meg Ryan et Dennis Quaid.

Steve Granitz/WireImage



Wallace a demandé à Quaid si la popularité croissante de Ryan l’avait affecté à l’époque. « J’essaie d’être une grande personne et de me dire que cela ne me dérangeait pas, mais les gens sont humains », a déclaré Quaid. « Elle était en pleine ascension alors que j’entrais en cure de désintoxication. »

Cependant, Quaid n’a eu que des remarques positives à l’égard de Ryan. « Meg est vraiment une personne formidable, adorable et très talentueuse, et elle méritait tout son succès », a-t-il déclaré. « Je ne regrette rien de mon mariage avec Meg. Nous avons eu Jack Quaid, qui va peut-être nous éclipser tous les deux. »

Jack Quaid et Dennis Quaid en 2024.

Eric Charbonneau/Getty



Jack Quaid a dirigé Les garçons sur Prime Video depuis 2019. La série se terminera avec sa cinquième saison à venir. Jack Quaid prête également sa voix aux personnages principaux de séries animées comme Star Trek : Les ponts inférieurs et Mes aventures avec SupermanSur grand écran, Quaid est apparu dans de nombreux films notables, notamment Les Hunger Games, Oppenheimer2022 Crier, Spider-Man : À travers le Spider-Verseet Logan Chanceux.

Jack Quaid est également apparu dans le premier film de Ryan en tant que réalisateur, Ithaqueen 2015, et a dirigé la comédie romantique Plus un face à Maya Erskine en 2019.

Vous voulez plus d’informations sur le cinéma ? Inscrivez-vous à L’hebdomadaire de divertissement newsletter gratuite pour obtenir les dernières bandes-annonces, des interviews de célébrités, des critiques de films et bien plus encore.

Meg Ryan et Jack Quaid en 2017.

James Devaney/Getty



Dennis Quaid et Ryan ont travaillé ensemble pour la première fois en 1987 Espace intérieuret ont commencé leur relation à l’époque de leur deuxième film ensemble, en 1988 DOA Ils se sont mariés en 1991 et Jack, leur seul enfant ensemble, est né en 1992. Le couple a ensuite collaboré à nouveau sur le film de 1993 Chair et os. Ils ont finalement ont annoncé leur séparation en 2000, et ont finalisé leur divorce l’année suivante.

Quaid a ensuite épousé Kimberly Buffington de 2004 à 2018 et est marié à Laura Savoie depuis 2020. Ryan a été brièvement fiancé à John Mellencamp de 2018 à 2019.

Regardez le clip complet de Qui parle à Chris Wallace ? avec Dennis Quaid ci-dessus.