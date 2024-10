Dennis Miller quitte son poste de président du réseau CW, maison de diffusion de WWE NXT

Le président de The CW Network, le nouveau siège de « WWE NXT », a démissionné. Date limite annoncée mercredi que Dennis Miller, président du réseau depuis deux ans, a annoncé au personnel qu’il quitterait l’entreprise. Le président du divertissement de la CW, Brad Schwartz, devrait lui succéder, selon le média. Deadline a rapporté que le départ de Miller ramène la supervision des affaires et de la programmation de The CW en un seul travail, comme c’était le cas avant l’acquisition du réseau par Nexstar Media en 2022.

La marque de développement de la WWE a commencé à s’installer sur The CW le 1er octobre, lorsque « NXT » a été diffusé en direct de Chicago plutôt que de son port d’attache, le WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Au moment de la signature de l’accord, aucun détail financier n’avait été divulgué, mais des rapports indiquaient que l’accord représentait « la plus grande augmentation jamais réalisée pour les droits médiatiques de ‘NXT' ». Après les débuts de « NXT » sur The CW, la chaîne a vanté sa cote d’écoute, qui a augmenté de 44 % par rapport à la finale de l’émission sur USA Network, avec 895 000 personnes qui l’ont regardée dans la nouvelle maison de la marque.

Schwartz a aidé à charger la CW avec « des coproductions scénarisées à prix modeste », selon Deadline. Le réseau s’est récemment également plongé dans le monde des sports en direct, avec des accords de droits de diffusion pour le football et le basket-ball de l’ACC, ainsi que pour LIV Golf. Le rapport de Deadline n’a pas mentionné lequel des hommes a joué le plus grand rôle dans la conclusion de l’accord entre la CW et la WWE. Dans l’état actuel des choses, la CW n’est pas rentable pour le moment, mais Nexstar Media s’est engagé à y parvenir d’ici 2025. Paramount et Warner Bros. Discovery détiennent toujours 12,5 % du réseau.

