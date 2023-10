Dennis Graham aborde la critique de l’album de Joe Budden

Après le long commentaire de Drake sur Instagram en réponse à celui de Joe Budden Pour tous les chiens son père, Dennis Graham, a décidé d’intervenir.

Ce week-end, le nouvel album de Drake Pour tous les chiens est sorti et les réactions à l’album variaient entre les fans de Drake faisant l’éloge du projet et d’autres n’étant pas si satisfaits. Cependant, les opinions les plus fortes sur l’album semblaient être dirigées vers le rappeur et non vers l’art lui-même.

La critique de l’album par Joe Budden est revenue à Drake qui a immédiatement répondu par une attaque sur Instagram contre Joe et la vie de la classe moyenne/supérieure.

Maintenant, le père de Drake, Dennis Graham, est entré dans la conversation et bien sûr, il soutient son fils.

Selon ChaudNouveauHipHop Dennis évite tous les vieux têtes dénigrant l’art de Drake, en particulier Joe Budden qu’il a qualifié de haineux.

« C’est vraiment dommage qu’un jeune artiste ne puisse pas faire son propre truc et profiter de sa gloire sans qu’un vieux fils de mère haineux essaie de briser sa bulle parce qu’il n’a rien à faire », a déclaré Dennis Graham Sr. dans un long discours. commentaire. « Mentionner ou fixer une limite à l’âge auquel quelqu’un devrait avoir affaire, ce qui ne le regarde pas du moment qu’il a l’âge légal, j’en ai marre de ces vieux putains de haineux avec mon fils, si tu n’aimes pas ce qu’il fait, ça bouge, mère… ker, il ne te dérange pas.

Bien sûr, Dennis devrait toujours soutenir son fils, mais l’art est subjectif et, même si Drake a été le plus cohérent de ses pairs, il n’est pas au-dessus de la critique. Ce qui est perdu dans toute la conversation sur Joe Budden, c’est qu’il a fait l’éloge de certaines parties de l’album et il semble que son histoire passée avec Drake ait joué un grand rôle dans toute la flambée.

Quoi qu’il en soit, le prochain épisode du podcast de Joe Budden sera un incontournable de la télévision.

Vous pouvez regarder toute la diatribe de Joe à propos de Drake. Pour tous les chiens ci-dessous.