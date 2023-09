Dennis Austin, développeur de logiciels qui a créé PowerPoint, décède à 76 ans

Dennis Austin, qui a joué un rôle déterminant dans la manière dont l’information est communiquée dans la société moderne en tant que principal développeur de PowerPoint, le programme omniprésent et parfois méprisé employé par les employés de bureau, les enseignants et les bureaucrates, est décédé le 1er septembre à son domicile de Los Altos. , Californie. Il avait 76 ans. La cause était un cancer du poumon qui s’est métastasé au cerveau, a déclaré son fils, Michael Austin.

Lancé en 1987 par Forethought, une petite société de logiciels, PowerPoint était le successeur numérique des rétroprojecteurs, transformant le processus fastidieux de création de diapositives – une tâche généralement confiée aux services de conception ou externalisée – en une tâche que tout employé disposant d’un ordinateur pouvait pointer. , cliquez et réorganisez les informations avec la souris.

« Nos utilisateurs étaient familiers avec les ordinateurs, mais probablement pas avec les logiciels graphiques », a écrit M. Austin dans un historique inédit du développement du logiciel. « Ils étaient très motivés pour être à leur meilleur devant les autres, mais ils n’étaient pas doués en conception graphique. »

Travailler aux côtés Robert Gaskins, le dirigeant de Forethought qui a conçu le logiciel, le travail de M. Austin en tant qu’ingénieur logiciel était de rendre PowerPoint (appelé à l’origine Presenter) facile à utiliser. Il y est parvenu grâce à une « interface de manipulation directe », a-t-il écrit, ce qui signifie que « ce que vous éditez ressemble exactement au produit final ».

Initialement destiné aux ordinateurs Macintosh, dotés d’une interface graphique, Presenter incluait des moyens permettant aux utilisateurs d’incorporer des graphiques, des images clipart et plusieurs polices. De plus, les diapositives pourraient être uniformes avec des bordures graphiques, des logos d’entreprise et des numéros de diapositives. L’objectif, a écrit M. Austin, était « de créer des présentations – pas simplement des diapositives ».

Dans son livre « Balles de transpiration : notes sur l’invention de PowerPoint » (2012), Gaskin a écrit que « Dennis a proposé au moins la moitié des principales idées de conception » et était « entièrement responsable de la performance fluide et de la finition soignée de la mise en œuvre ».

« Il y a fort à parier », a ajouté Gaskin, « que si Dennis n’avait pas été celui qui a conçu PowerPoint, personne n’en aurait jamais entendu parler. »

Quelques mois après le lancement de PowerPoint, Microsoft a acheté Forethought pour 14 millions de dollars lors de sa première acquisition majeure. En 1993, PowerPoint générait un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars. Microsoft a finalement ajouté PowerPoint à sa suite émergente de programmes Office, notamment Word.

PowerPoint est désormais utilisé pour créer plus de 30 millions de présentations par jour, indique la société. Mais sur son chemin vers la domination sur le lieu de travail, le logiciel a été tourné en dérision par des dirigeants d’entreprise, des professeurs d’écoles de commerce et des généraux militaires pour avoir réduit les présentations à un bourbier abrutissant de puces interminables.

« Je déteste la façon dont les gens utilisent les présentations de diapositives au lieu de réfléchir », a déclaré Steve Jobs d’Apple dans Biographie de Walter Isaacson en 2011. « Les gens affrontaient un problème en créant une présentation. Je voulais qu’ils s’engagent, qu’ils débattent autour de la table, plutôt que de montrer un tas de diapositives. Les gens qui savent de quoi ils parlent n’ont pas besoin de PowerPoint.

Il a interdit le logiciel. Tout comme le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. « Et c’est probablement la chose la plus intelligente que nous ayons jamais faite », a-t-il déclaré. a déclaré lors d’une conférence de leadership en 2018. Au lieu de cela, Bezos a demandé aux dirigeants de rédiger des mémos de style narratif à partager avant le début des réunions. (Bezos est propriétaire du Washington Post. La directrice générale par intérim du Post, Patty Stonesifer, siège au conseil d’administration d’Amazon.)

Au Pentagone, PowerPoint est à la fois omniprésent et vilipendé.

« PowerPoint nous rend stupides », a déclaré le général Jim Mattis, secrétaire à la Défense du président Donald Trump, lors d’une conférence militaire en 2010, selon le New York Times. dans une histoire sur le logiciel intitulé « Nous avons rencontré l’ennemi et il est PowerPoint ».

«C’est dangereux parce que cela peut créer l’illusion de compréhension et l’illusion de contrôle», a déclaré le lieutenant-général HR McMaster au journal. « Certains problèmes dans le monde ne sont pas résolubles. »

UN commission convoquée par la NASA pour enquêter sur la désintégration de la navette spatiale Columbia en 2003, a identifié une diapositive PowerPoint qui utilisait des mots « bâclés » et « vaguement quantitatifs » qui masquaient des problèmes de sécurité « potentiellement mortels » avec le véhicule.

« Le Conseil considère l’utilisation endémique de diapositives d’information PowerPoint au lieu de documents techniques comme une illustration des méthodes problématiques de communication technique à la NASA », a déclaré le rapport de la commission dit.

M. Austin et Gaskin ont reconnu les plaintes, mais ont estimé qu’elles visaient injustement le logiciel et non les personnes qui l’utilisaient pour faire des présentations paresseuses et médiocres.

« C’est comme l’imprimerie », M. Austin dit » le Wall Street Journal en 2007. « Cela permettait d’imprimer toutes sortes de conneries. »

L’omniprésence de PowerPoint et surtout sa facilité à créer des présentations fastidieuses et interminables en ont fait le rare logiciel à pénétrer dans le lexique culturel.

Le programme a été satirisé sur «Saturday Night Live», dans les bandes dessinées de Dilbert et par les dessinateurs du magazine New Yorker, dont Alex Gregory, dont le dessin d’un dirigeant diable interviewant un autre diable est sous-titré : « J’ai besoin de quelqu’un qui connaît bien l’art de la torture – connaissez-vous PowerPoint ?

Dennis Robert Austin est né à Pittsburgh le 28 mai 1947 et a grandi dans la banlieue de Rosslyn Farms. Son père dirigeait une association de cadres et sa mère était dactylographe puis femme au foyer.

Il a étudié l’ingénierie à l’Université de Virginie. Là-bas, il a travaillé avec un ordinateur de la taille d’une pièce protégé par une vitre. Les étudiants écrivaient des programmes sur une machine qui générait des cartes perforées qui étaient ensuite introduites dans l’ordinateur par des opérateurs informatiques spécialement formés. Les programmes se sont déroulés toute la nuit et les étudiants sont revenus le lendemain pour voir le résultat.

Finalement, M. Austin s’est lié d’amitié avec les opérateurs, qui lui ont permis de travailler la nuit derrière la vitre, directement avec la machine.

Après avoir obtenu son diplôme en 1969, il a effectué des études supérieures à l’Arizona State University, au Massachusetts Institute of Technology et à l’Université de Californie à Santa Barbara. Il a ensuite travaillé pour des sociétés telles que General Electric, Honeywell International, Burroughs, National Cash Register (maintenant NCR) et Tandem Computers.

En 1984, après avoir été licencié par une start-up travaillant sur des ordinateurs portables alimentés par batterie, M. Austin a été embauché par Forethought, fondée par deux anciens employés d’Apple.

Après l’acquisition de Forethought par Microsoft, M. Gaskin a continué à diriger le développement de PowerPoint. Il a pris sa retraite en 1996.

M. Austin a épousé Janet Ann Kilgore en 1972. Outre sa femme et son fils, les survivants comprennent une petite-fille et un frère.

Les amis et la famille de M. Austin ont déclaré que les blagues sur PowerPoint ne le dérangeaient pas. Il était également bien conscient que son logiciel était utilisé pour des présentations bien au-delà de celles pour lesquelles il l’avait prévu, notamment des demandes en mariage, des propositions d’adolescents pour des allocations plus élevées et même comme accessoires dans des routines de stand-up.

En 2005, M. Austin faisait partie du public lors d’un événement organisé par l’Université de Californie à Berkeley, au cours duquel David Byrne, leader du groupe de rock Talking Heads, a fait une présentation PowerPoint sur l’utilisation du logiciel pour créer de l’art.