Denise Woods anime le podcast « Our Voices On The Yard »

Un nouveau podcast célèbre les artistes noirs issus de certains des conservatoires des beaux-arts les plus prestigieux au monde.

Nos voix sur le chantier est une nouvelle série audio animée par une ancienne de la Juilliard Drama Division et ancienne membre du corps professoral, Denise Boisqui met en lumière les passions, les contributions et les sacrifices des artistes noirs.

En regardant à travers l’objectif d’artistes prodigieux, Woods explore l’intersection de l’art, de la culture, de la foi et de l’activisme politique noirs dans leurs communautés et au-delà.

Un communiqué de presse note que Nos voix sur le chantier est fier de ses grandes valeurs de production et de ses conversations authentiques sans limites dans le but d’informer, d’inspirer et d’éduquer. En parlant d’éducation, vous seriez négligent de ne pas vous renseigner sur Woods, qui a été la “voix derrière la voix” d’un éventail stellaire d’acteurs au cours des vingt dernières années. Elle a récemment coaché ​​les longs métrages Netflix, l’opus magnum de Tyler Perry A Jazzman’s Blues, et Plus ils tombent, avec Idris Elba. Elle a également travaillé comme consultante créative pour le premier film de Halle Berry en tant que réalisatrice. Meurtri où elle a contribué à l’authenticité de la performance de Berry dans le rôle principal. Son curriculum vitae s’étend sur 20 ans et sa voix douce et soyeuse, son expertise et son coaching en dialecte ont respectivement aidé Don Cheadle, Common, David Oyelewo, Will Smith et Mahershala Ali.

Sur son podcast, Denise ouvre chaque émission avec une anecdote inspirante, un fait peu connu ou un voyage historique dans le passé, suivi d’une présentation unique des invités de la semaine qui sont invités à “The Yard”, un lieu de rassemblement situé au centre pour les étudiants sur les campus HBCU de se réunir.

Une bande-annonce du podcast montre Woods discutant avec des musiciens, chanteurs, danseurs et acteurs de classe mondiale qui emmèneront les auditeurs dans un voyage de l’église noire aux lumières brillantes de Broadway.

LisaGay Hamilton apparaît sur le Nos voix sur le chantier Podcast

Au deuxième épisode de Nos voix sur le chantierWoods est rejoint par Lisa Gay Hamilton. Comme Woods, Hamilton est diplômée de Julliard et l’acteur / réalisateur s’ouvre sur la connexion avec les personnages tout en récapitulant les sages paroles qu’elle a reçues de Beah Richards.

Hamilton, qui a remporté un Peabody Award en 2005 pour la création et la réalisation du film documentaire de 2003 Beah : une femme noire parle, dit Richards lui a donné des conseils judicieux sur l’utilisation des émotions pour étoffer pleinement les personnages.

“Mon travail vient toujours d’un lieu émotionnel”, déclare Hamilton. “Cela vient toujours du -” quel est le noyau de l’être humain “?”

Selon Hamilton, Richards lui a rappelé de faire plus que simplement jouer un rôle.

“Son truc était d’ÊTRE, qu’est-ce que c’est d’ÊTRE le personnage, pas d’AGIR”, ajoute Hamilton. «Je pense que dans tous les travaux que j’ai faits, à ce jour, c’est de là que je viens. Ce que cela me permet de faire, c’est de travailler, pas de travailler pour obtenir des emplois, mais de travailler dans le processus d’être. […] “Le but a toujours été de venir d’un lieu d’être.”

Regardez Lisa Gay Hamilton sur Nos voix sur le chantier dessous.