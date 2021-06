Denise Welch, Sally Dynevor, Nikki Sanderson et Jane Danson de Corrie se réunissent 21 ans après que la star de Loose Women a quitté le savon

L’icône de la rue CORONATION Denise Welch a retrouvé certaines de ses anciennes co-stars – 21 ans après avoir quitté le feuilleton ITV.

L’actrice de 63 ans était ravie de rencontrer Sally Dynevor, Nikki Sanderson, Jane Danson et Angela Lonsdale.

Le groupe a eu un bon vieux bavardage dans un jardin de pub traditionnel, avec Denise partageant une vidéo Boomerang d’eux tous en train de boogie sur Instagram.

Dans le bref clip, les femmes secouent les hanches et agitent les bras tout en souriant à la caméra.

Sally, 58 ans, qui incarne Sally Webster dans Corrie depuis 1986, est à l’extrême gauche et a l’air chic dans une salopette en jean et des sandales.

Denise est à côté d’elle, vêtue d’un pantalon à motifs brillants et d’un pull orange, tandis qu’Angela, 51 ans, est au milieu et pose avec un bas bleu élégant et un haut blanc ajusté.

Elle a joué Emma Taylor sur les pavés entre 2000 et 2003.

À côté d’elle, Nikki, 37 ans, exhibe sa silhouette sensationnelle dans une mini-robe en jean moulante, qu’elle a associée à des baskets blanches.

Jane, 42 ans, est à l’extrême droite, portant une jupe longue à motifs, un t-shirt uni et une veste en jean.

Nikki a rejoint Corrie en tant que Candice Stowe en 1999, mais est partie en 2005, et Jane joue toujours le rôle de Leanne Battersby après avoir rejoint la série populaire en 1997.

Denise a jailli dans la légende du post Instagram : « Pas tout à fait le déjeuner sur les pavés mais sur les pavés !!!

« Amis depuis 24 ans (30 pour Ang et moi) et toujours jamais une pause pour respirer !! Journée magnifique. »

Le favori de Loose Women a été choisi comme mangeur d’hommes Natalie Harrocks – la maîtresse de Kevin Webster – dans Coronation Street en 1997.

Elle était extrêmement populaire auprès des téléspectateurs et en 1998, son personnage a été promu propriétaire du Rovers Return Inn – une position emblématique pour tout acteur.

En 2000, Denise a refusé une offre de scénario qui a vu Natalie faire une fausse couche, arguant que son alter ego Weatherfield avait vécu suffisamment de tragédies avec la mort de son deuxième mari et de son fils.

Au lieu de cela, elle a quitté la série et bien que la porte lui ait été laissée ouverte pour qu’elle revienne, elle n’a pas fait de retour depuis 21 ans.

Denise a continué à jouer dans Waterloo Road, Holby City et The Bill – entre autres – mais a trouvé sa vocation en tant que panéliste régulière sur Loose Women entre 2005 et 2013.