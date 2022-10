Denise Welch rend hommage à la star d’EastEnders Josephine Melville alors qu’elle meurt dans les coulisses du théâtre

La star de LOOSE Women Denise Welch a dirigé l’hommage à l’ancienne star d’EastEnders Josephine Melville ce soir.

Joséphine, surtout connue pour avoir joué Tess Parker sur le feuilleton dans les années 1980, est décédée dans les coulisses jeudi soir après avoir joué dans une pièce de théâtre.

Elle jouait le rôle de tante Maggie dans une production de Nine Night au Nottingham Playhouse.

S’adressant à Twitter après la nouvelle, Denise Welch a écrit: « Tellement tellement triste. Une merveilleuse actrice .”

Son collègue membre de la distribution et ancienne star de Corrie Andrea Davy, qui jouait Trudy, a déclaré: «Un tel plaisir et un tel honneur de travailler avec toi Joséphine. SE DÉCHIRER.

“Notre famille Nine Night est perdue sans toi. Un amour tante Maggie ! Trudie.

La star de Bridgeton, Adjoa Andoh, qui joue Lady Danbury, et est également apparue dans EastEnders, a partagé : « Ach… je suis tellement choquée. Une merveilleuse actrice. Timing comique incroyable.

“Une partie d’une communauté d’artistes qui ont compris le pouvoir des histoires noires. Toutes les bénédictions et condoléances à la famille. Plein de lumière, repose en ton pouvoir Jo .”





L’acteur Michael Maris a ajouté: “Tellement triste. [She] était toujours agréable et serviable avec moi.”

Nottingham Playhouse a déclaré: “Nous sommes profondément attristés d’annoncer que la nuit dernière, l’actrice Josephine Melville est décédée dans les coulisses de Nottingham Playhouse après la représentation de la pièce Nine Night, dans laquelle elle jouait.

« La famille de Joséphine a été informée, et nos pensées et nos sincères condoléances les accompagnent.

« Joséphine a reçu une aide immédiate des secouristes de Nottingham Playhouse et d’un membre médicalement qualifié du public de Nine Night.

«Josephine était une personne vraiment merveilleuse et bien-aimée, une interprète, réalisatrice, productrice, archiviste et écrivain vénérée et profondément respectée, et une formidable tante Maggie dans Nine Night.

“Nous offrons tout notre soutien à sa famille, à notre équipe de scène et de production et à tout le personnel en cette période horrible.”

Josephine a également joué dans le clip Brave de la chanteuse Ella Henderson plus tôt cette année.

Elle a joué dans The Bill, Prime Suspect 2 et Hold The Sunset.