Denise Welch passe son 63e anniversaire au chevet de l’hôpital de son père après avoir fondu en larmes sur Loose Women

DENISE Welch a eu le cœur brisé après que son père ait été confiné dans un lit d’hôpital – fondant en larmes en en parlant sur Loose Women.

Aujourd’hui, la star, elle a passé son 63e anniversaire à son chevet en qualifiant le jour de «doux-amer».

Instagram

Denise a partagé une photo d’elle avec ses parents à l’occasion de son 63e anniversaire[/caption]

Elle a écrit sur Instagram qu’elle avait été avec son père Vin samedi, qui était également l’anniversaire de la mort de sa mère Annie.

Le père de Denise a subi une opération d’ablation de la vésicule biliaire, quelques jours à peine après qu’elle soit tombée en panne sur Loose Women, en disant: « Je ne peux plus le supporter. »

Elle a écrit: «Aujourd’hui, j’ai 63 ans. 63 ans !!! Mais même si les choses sont difficiles à la minute, je me sens plus fort physiquement et mentalement que depuis des années.

Denise a ajouté: «Mais bien sûr, aujourd’hui, le 22 mai est aussi l’anniversaire de la mort de ma mère Annie, donc c’est toujours doux-amer.

«Elle me manque chaque jour et j’aimerais qu’elle ait vécu pour avoir vu comment ma sobriété a changé ma vie et celle de ceux qui m’aiment.

«J’aurais aussi aimé qu’elle connaisse Lincoln et sache qu’il s’occuperait de moi et me garderait en sécurité. @debbiededes et moi sommes tellement chanceux d’avoir les parents que nous avons eu.

«À ceux qui demandent après notre père, la légende qu’est Vin Welch, merci.

«Après des mois de manque d’appétit et de perte de poids extrême, il a eu des complications après une chirurgie d’ablation de la vésicule biliaire très difficile et a été très mal en fait.

Shutterstock

Le père de Denise, Vin, lors d’une apparition en 2019 dans une édition spéciale parentale de Loose Women[/caption]





«Mais c’est l’homme le plus incroyable et il fait lentement son retour. Je passe mon anniversaire aujourd’hui avec lui à l’hôpital et je lui parlerai de tout l’amour pour lui qui a afflué.

«Il a eu un délire postopératoire dont je n’avais jamais entendu parler auparavant et qui est plus fréquent que je ne le pensais et je regarde plus loin. Cela a été des semaines difficiles pour ma famille, mais je leur en suis tous reconnaissant.

«Je dois aussi aujourd’hui envoyer tant d’amour aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie dans l’attentat à la bombe dans l’arène de Manchester il y a 4 ans aujourd’hui et à ceux qui vivent encore avec des cicatrices mentales.»

Elle a signé: «Un long post mais sincère . »