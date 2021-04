DENISE Welch a révélé qu’elle regrettait d’être apparue sur Celebrity Big Brother en affirmant qu’elle avait été « manipulée ».

La star de 62 ans, qui a été couronnée lauréate de l’émission de télé-réalité en 2012, a admis que gagner l’émission était une «victoire creuse».

5 Denise Welch dit qu’elle regrette d’être apparue sur Celebrity Big Brother Crédits: Rex

La panéliste de Loose Women a expliqué qu’elle était à un point très bas de sa vie lorsqu’elle s’est inscrite à l’émission.

Elle a dit qu’elle était «désespérément misérable» et «destructrice» lorsqu’elle est entrée dans la célèbre maison.

Denise discutait des regrets de la vie avec ses collègues panélistes Nadia Sawahla, Stacey Solomon et Linda Robson.

La star, qui a parlé à plusieurs reprises de ses problèmes de dépression et de son ancienne dépendance à l’alcool, a expliqué que c’était la pire décision de carrière qu’elle ait faite.

5 La star de la télévision a déclaré qu’elle avait été « manipulée » en l’appelant une « victoire creuse » Crédit: Channel 5

Elle a déclaré: « Je pense parfois que je mélange le regret avec la honte et la culpabilité, car évidemment ma consommation d’alcool et tout dans ma vie étaient en chute libre, et tellement était hors de mon contrôle, j’ai beaucoup de honte associée à ce temps.

«Est-ce que je regrette de ne pas avoir trouvé la force, si c’est la force, d’arrêter de boire plus tôt?

«Les décisions de carrière, les choses que j’ai refusées, les choses que j’ai transmises, je ne regrette pas vraiment parce que les raisons étaient authentiques.

« La seule chose que je regrette si j’avais encore du temps, c’est de faire Big Brother. »

5 Denise a diverti les téléspectateurs avec ses singeries coquines Crédit: Instagram

L’actrice Hollyoaks a diverti les téléspectateurs avec ses singeries coquines et ses bustes avec Nicola McLean et Michael Madsen.

La star du feuilleton a poursuivi: «Je l’ai gagné mais c’était une victoire creuse parce que c’était une période vraiment désespérée et misérablement malheureuse pour moi, et je me suis sentie manipulée pour prendre une décision qui était assez destructrice pour moi.

«J’essaie de vivre sans regret, mais il y a souvent un moment où je pense, les choses auraient-elles été différentes si je ne l’avais pas fait, mais d’un autre côté, c’était peut-être le catalyseur pour changer ma vie? t sais. »

L’ancienne star de Corrie a déclaré qu’elle préférait vivre sa vie sans regrets, admettant qu’elle n’aurait peut-être pas rencontré son mari Lincoln Townely si elle n’avait pas fait les choix qu’elle avait.

5 Elle a admis qu’elle était « désespérément misérable » et « destructrice » à l’époque Crédit: Rex Features

La gagnante du CBB avait précédemment exprimé ses regrets pour ses singeries nues dans l’émission, en disant: « Ce n’était pas ma meilleure heure. »

En 2017, elle a également critiqué Celebrity Big Brother pour avoir «encouragé l’intimidation» au nom du divertissement.

5 L’actrice a déclaré qu’elle regrettait de s’être déshabillée dans l’émission de télé-réalité Crédit: Instagram

Elle a déclaré au Sun: «Je suis contente de ne pas y participer. Je pense qu’il y a trop d’intimidation là-dedans.

«Je n’aime pas quand l’intimidation est encouragée parce que je vois beaucoup d’enfants se faire intimider et si nous tolérons l’intimidation à la télévision et l’appelons un divertissement, cela n’aide pas.

«C’est pourquoi je suis si heureuse que Katie Hopkins ne soit pas là. Je n’aurais même pas pu aller sur CBBBOTS si elle avait été là-bas, parce que quelqu’un qui est payé pour me harceler me met en colère. Je n’aime pas le voir à la télévision.