Denise Welch de Loose Women révèle qu’elle prend une pause dans l’émission après que son fils se soit révélé sortir avec Taylor Swift

LOOSE Women’s Denise Welch a révélé qu’elle faisait une pause dans l’émission ITV.

L’homme de 65 ans était un panéliste régulier entre 2005 et 2013, avant de rejoindre le panel en 2018.

Matty, le fils de Denise, sort avec Taylor Swift[/caption] Instagram

Denise photographiée avec son fils Matty[/caption]

Cependant, pour les prochaines semaines, elle sera hors de nos écrans.

S’adressant à Instagram, la star de la télévision a expliqué pourquoi à ses 397 000 abonnés, admettant qu’elle « partait à l’aventure » avec son mari Lincoln Townley.

Denise a dit aux fans: « Eh bien… aujourd’hui, à l’occasion de mon 65e anniversaire, je tiens à vous remercier d’avance pour tous les adorables messages et commentaires que j’ai reçus.

«Je pars dans une petite aventure pendant quelques semaines, donc je vais être ici et éteindre mon téléphone.

« Je ne sais pas trop comment je vais m’en sortir, mais je vais essayer, alors ne pense pas que j’ai disparu.

« Ce ne sont que des petites vacances temporaires et je serai bientôt de retour. »

Denise réfléchit aussi à l’anniversaire de la mort de sa maman Annie.

Elle a ajouté: « Pour ceux qui manquent à leurs mamans, je pense à vous. C’est un cercle complet.

« Elle m’a mis au monde le 22 mai et elle a quitté le monde en tenant la mienne et la main de ma sœur le 22 mai, donc c’est aussi une célébration de la vie. »

Denise a légendé le message: « Merci et au revoir pour quelques semaines !!! »

Cela survient des semaines après que le fils de la rock star de Denise, Matty, a fait la une des journaux après qu’il a été révélé qu’il sortait avec la chanteuse Taylor Swift.

Le couple a récemment rendu public leur relation un mois après que Taylor se soit séparé de l’acteur Joe Alwyn, 32 ans, après six ans.

Une source proche de Taylor a déclaré: « Elle et Matty sont follement amoureux. C’est très tôt, mais ça fait du bien. Ils se sont rencontrés pour la première fois, très brièvement, il y a presque dix ans, mais le timing n’a tout simplement pas fonctionné.

« Taylor et Joe se sont en fait séparés en février, donc il n’y a eu absolument aucun croisement.

« Matty et Taylor ont tous deux tourné ces dernières semaines, donc ça a été beaucoup de Face-Timing et de textos, mais elle a hâte de le revoir.

«Mais en tant que deux mégastars internationales, ils comprennent mieux que quiconque les pressions exercées par les emplois de l’autre et soutiennent incroyablement leurs carrières respectives.

« Ils sont tous les deux extrêmement fiers et enthousiasmés par cette relation et, contrairement à la dernière de Taylor – qui a été délibérément tenue à l’écart des projecteurs – elle veut ‘posséder’ cette romance, et non la cacher.

« Taylor veut juste vivre sa vie et être heureuse. Elle a dit à ses amis que Matty s’envole pour Nashville ce week-end pour la soutenir lors de la prochaine étape de sa tournée.