Denise Welch de Loose Women choque les fans alors qu’elle côtoie la méga star américaine et une foule de célébrités au concert de son fils Matt Healy

La star de LOOSE Women, Denise Welch, a envoyé les fans dans une frénésie en ligne alors qu’elle se rapprochait de la mégastar américaine Taylor Swift.

La personnalité de la télévision britannique a profité de ses médias sociaux pour donner aux fans un aperçu de la vie avec ses copains de la liste A.

Instagram/denisewelch

Denise Welch, femme lâche, choque les fans alors qu’elle se rapproche de Taylor Swift[/caption] Instagram/denisewelch

Denise, 64 ans, est la mère de Matty Healy, leader du groupe de rock à succès The 1975.

Elle a consciencieusement soutenu son fils alors qu’elle profitait d’une soirée remplie de célébrités lors de leur concert à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres.

Mais le groupe a accueilli un invité spécial sur scène lors de leur concert, la mégastar primée à 11 reprises aux Grammy Awards, Taylor Swift.

Et il semble que l’ancienne actrice de Waterloo Road n’ait pas pu s’empêcher de participer à l’action alors qu’elle se rapprochait des coulisses de la superstar mondiale.

S’adressant aux réseaux sociaux, Denise a publié un album de photos, avec en tête sa photo avec le crooner All Too Well Taylor.

L’actrice de Hollyoaks était tout sourire alors qu’elle plaçait son bras autour de l’icône du détenteur du record du monde, alors que Florence Welch riait dans un photobomb en arrière-plan.

Elle a légendé le post: “Oh quelle soirée à guichets fermés 02. Si fière que je ne peux même pas commencer !!”

Les fans se sont déchaînés au moment où l’un d’eux a écrit: “Tout ce que je vois, ce sont des icônes xx.”

Un deuxième a déclaré: “Trop de royauté dans ces photos.”

Alors qu’un troisième a noté: “Denise comprend.”

Un quatrième utilisateur a commenté : “Tout cet ensemble de photos est tellement emblématique.”

Et un cinquième a écrit : « Des icônes avec des icônes .”

L’ancienne colocataire de Celebrity Big Brother a ensuite partagé un autre message dans les coulisses sur la plate-forme de partage de photos alors qu’elle traînait avec ses copains de la liste A.

Denise a posé sur une photo de groupe avec une deuxième superstar de la musique, Florence Welch, qui est le visage principal du groupe populaire de rock indépendant, Florence and the Machine.

L’ancienne actrice de Coronation Street a légendé le message: “La famille Welch !!” alors qu’elle rayonnait près de la sensation musicale, qui partage son nom de famille.

Elle se tenait également aux côtés de sa collègue de Loose Women, Frankie Bridge, ainsi que du comédien Lee Peart.

Instagram/denisewelch

L’ancienne actrice de Waterloo Road a consciencieusement soutenu son fils[/caption] Getty – Contributeur

Denise est la mère de Matty Healy, leader du groupe de rock à succès 1975[/caption] AFP ou concédants de licence

Le lauréat a accueilli l’invité surprise Taylor Swift lors de son concert à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres[/caption]