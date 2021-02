Denise Welch de HOLLYOAKS a dit aux fans de s’attendre à un côté très « sombre et narcissique » du nouveau venu Trish Minniver.

La panéliste de Loose Women, 62 ans, a rejoint le feuilleton Channel 4 en tant que mère de Maxine Minniver, qui a déjà causé des problèmes à sa fille.

Le couple n’a pas la plus belle des relations et Maxine n’était pas vraiment ravie de voir sa mère se balancer dans le village.

Selon Denise, les choses ne feront qu’empirer car elle a déclaré à TV Times: «Elle a un côté très sombre et narcissique, mais elle est aussi très amusante.

« Il y a une réelle agressivité passive envers Maxine, ce n’est pas une relation saine, mais ce n’est pas rare non plus. »

L’actrice est restée discrète sur ce qui se passera exactement entre les deux, mais il y aura probablement des feux d’artifice.

Denise, n’est pas étrangère à soapland, ayant déjà figuré dans Coronation Street et EastEnders.

L’ancien concurrent de Big Brother était plein d’éloges pour les séries dramatiques pour avoir offert «de grands rôles aux femmes plus âgées».

«Je pense que les savons fonctionnent le mieux quand vous avez la combinaison de personnages plus âgés et plus jeunes et le mélange de comédie et de drame», dit-elle.

«Et les Hollyoaks font si bien des scénarios axés sur des problèmes. Je suis ravi qu’ils aient exploré la dépression postnatale et la psychose, car c’est là que mes propres problèmes de santé mentale ont commencé.

Le mois dernier, Denise a révélé que son mari devait intervenir en tant que double du corps pour ses scènes de sexe d’amant de toyboy Hollyoaks.

Denise était aux anges quand elle a découvert que Tom Benedict Knight jouait le rôle de son amant à l’écran, le décrivant auparavant comme « facile à regarder ».

Mais à sa déception, la star n’a pas été en mesure de se rapprocher de lui à cause de Covid-19, ce qui signifie que son vrai mari Lincoln Townley, 48 ans, a dû faire un doublé quand ils descendent. et sale.

S’exprimant au sujet des restrictions, Denise a récemment déclaré: « Avec Brad, qui est assez magnifique, et parce que nous tournons Covid, nous n’avons pas le droit d’avoir de contact physique.

« Alors ils ont demandé à Lincoln s’il allait entrer et être un double pour qu’il ne soit jamais sorti du gymnase! »