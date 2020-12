Coronation Street célèbre cette semaine le jalon des 60 ans sur nos écrans.

La série dramatique la plus ancienne au monde, depuis sa sortie le 9 décembre 1960, il y a eu 57 naissances, 146 décès et 131 mariages.

Alors qu’elle célébrait ce jalon mercredi, Denise Welch a jailli sur le feuilleton – qui a diverti la nation avec plus de 10000 épisodes.

L’ancienne star Denise s’est rendue sur Twitter pour publier un retour épique de la distribution et rendre un hommage poignant à ses stars décédées.







(Image: Twitter)



« Tant de souvenirs et tant d’amis qui ne sont plus avec nous mais toujours dans nos cœurs », a écrit Denise aux côtés d’un vieux cliché du casting dans The Rovers Return.

« Joyeux 60e anniversaire @itvcorrie et voici les 60 prochains !! » elle a ajouté.

Denise était aimée pour avoir donné vie à son personnage emblématique Natalie Barnes.

Natalie, ancienne propriétaire de The Rovers Return, a quitté les Cobbles il y a 20 ans, Denise étant enceinte à l’époque.

Pendant l’émission, elle a été prise dans plusieurs grands scandales, y compris sa liaison avec Kevin Webster.

Parlant précédemment de son passage dans la série, elle a admis que rien ne pouvait la préparer à l’attention que le savon et le casting avaient.







(Image: Granada TV)



Le mariage de Natalie avec Des en 1998 a attiré au moins 20 millions de téléspectateurs, ce qui, selon elle, était « phénoménal ».

Denise a laissé tomber un petit indice l’année dernière qui pourrait signifier un retour quelconque pour le personnage à l’avenir.

Elle a rappelé que l’entreprise de garage automobile de Kevin Webster est toujours détenue en partie par Denise, du moins c’est ce qu’elle pense.

Denise a avoué: « Je pense toujours que Natalie possède la moitié de ce garage, juste en disant … »







(Image: Granada TV)



Le feuilleton n’a jamais vraiment clarifié ce qui s’est passé avec l’entreprise après son départ et si elle en a toujours des parts.

Son fils Tony lui a vendu sa moitié du garage avant sa propre sortie de la rue.

Denise avait précédemment admis que Corrie pouvait être un endroit «intimidant» et «solitaire» lorsqu’elle est arrivée là-bas en 1997.

Mais elle a révélé qu’elle s’était fait des amis de longue date sur le feuilleton, avec qui elle restait en contact maintenant toutes ces années plus tard.