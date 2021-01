DANCING on Ice La star Denise van Outen va patiner ce soir – malgré son épaule disloquée.

Le soleil peut révéler que l’actrice de 46 ans se rendra courageusement sur la glace après une chute d’horreur qui l’a laissée à l’hôpital.

Des sources affirment que Denise est déterminée à ne pas laisser la blessure la forcer à quitter la compétition après que les médecins ont admis qu’il s’agissait d’un «toucher et partir».

« Denise a eu une énorme frayeur, mais elle est déterminée à ne pas laisser une épaule disloquée l’empêcher de se produire sur le spectacle de lancement », a déclaré l’initié.

« Elle a eu un énorme soutien de son partenaire de patinage Matt Evers. Il sera sur place pour s’assurer que ce soir se passe comme prévu, malgré les circonstances difficiles. »

Ce matin, Denise a félicité le NHS de son lit d’hôpital alors qu’elle partageait des photos d’elle sur le soulagement de la douleur.

The Sun a révélé à quel point son avenir dans l’émission avec la star professionnelle Matt Evers dans l’émission d’ouverture ITV de ce soir était incertain. Elle nous a dit: «J’espère et je prie pour pouvoir guérir.»

Maintenant, ses célébrités du patinage semblent avoir confirmé qu’elle avait le feu vert pour se produire.

Billie Faiers a déclaré: « Vous êtes tellement incroyable et courageux !!! rien ne va arrêter cette dame. Je suis tellement excitée de vous regarder et @themattevers plus tard. »

Sonny Jay a ajouté: « Tout le monde va ADORER votre performance. »

Son partenaire Denise a taquiné leur retour, disant aux fans: « Ce soir, c’est la nuit. »

Matt a ajouté: « Sur mes 13 célébrités de Dancing on Ice au fil des ans, vous obtenez l’étoile la plus améliorée.

«Preuve que grâce à un travail acharné et à un dévouement, vous pouvez changer et même apprendre à patiner.

Le soleil a contacté Dancing on Ice pour obtenir des commentaires.

Denise n’a pas encore confirmé qu’elle sera suffisamment en forme pour jouer, obligeant les téléspectateurs à attendre le début de l’émission ce soir.

Revenant sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis sa chute dramatique, Denise a déclaré aux fans: « Merci pour tous vos beaux messages de ce matin. Je vous ai dit que je suis maladroite sur la glace!

« Un grand merci à tout le monde @itv. (Médecins et production) et notre glorieux site @nhsweb pour s’être occupé de moi parce que je sais à quel point vous êtes débordé en ce moment.

« Merci également à @themattevers d’être un véritable ami, de prendre soin de moi et de me faire rire quand j’ai envie de pleurer. »

Brave Denise a ensuite été transportée à l’hôpital après la chute terrifiante sur la patinoire du studio de l’émission ITV1 à l’aérodrome de Bovingdon, dans le Hertfordshire, jeudi.

Une radiographie d’urgence a révélé une luxation de l’épaule gauche et des dommages à ses tendons.

S’adressant exclusivement à The Sun dimanche, Denise, 46 ans, a déclaré: «J’ai fait quelques chutes depuis que nous avons commencé à nous entraîner, mais avec celui-ci, j’ai immédiatement su que ce n’était pas bon.

«Je répétais avec Matt, j’ai frappé mon orteil et je suis allé voler.

«J’ai tout de suite su que j’avais fait quelque chose. J’ai juste pensé: «S’il vous plaît, ne laissez pas cela être une pause.

«Les médecins et le physiothérapeute sur place m’ont immédiatement vérifié et mon épaule a été rapidement gelée.

Une source de l’industrie a déclaré: «Denise était incroyablement courageuse. C’est une vraie troupe. La glace est plus dure que le béton et très impitoyable.

«Elle a fait une mauvaise chute alors elle a impressionné tout l’équipage en remontant sur ses patins. Tout le monde la soutient.

Juste un jour avant l’accident, la novice en patinage, Denise, a révélé qu’elle avait du mal à contrôler son corps sur la glace.

Elle a déclaré: «J’adore jouer, donc je peux faire la moitié supérieure, mais la moitié inférieure, j’ai trouvé vraiment difficile. Vous patinez avec des lames aux pieds.

«Je n’ai même jamais skié de ma vie, alors quand j’ai marché sur la glace à ma première audition, je ne pouvais vraiment pas bouger.

«J’étais au milieu et j’ai dû demander à quelqu’un de me manœuvrer sur la glace – j’ai donc appris de zéro.

«Pour tous ceux qui ont déjà marché sur la glace, ils sauront que ce n’est pas facile et je lève mon chapeau à nous tous qui participons. C’est une chose importante à affronter.