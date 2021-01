La star de Dancing On Ice, Denise Van Outen, a rappelé le moment horrible où elle s’est cassée l’épaule à trois endroits lors des répétitions du spectacle.

L’actrice, 46 ans, a déclaré qu’elle avait promis de continuer à participer au concours ITV après avoir révélé qu’elle avait vomi juste après que cela se soit produit.

Sans se plaindre, Denise a enfilé ses patins et a joué avec son partenaire Matt Evers pour la dernière fois avant de quitter en raison de sa blessure.

S’adressant à The Sun au sujet des événements qui ont suivi sa chute, elle a déclaré: «Je voulais juste continuer avec le spectacle.

« Je suis sorti après ce spectacle et j’ai vomi, et je me suis presque évanoui parce que j’avais tellement mal. »







(Image: Denise Van Outen / Instagram)



Denise a révélé qu’elle « s’accrochait littéralement à Matt pour la vie chère » dans le but de passer à travers l’épisode en direct après avoir subi l’accident.

L’espoir Dancing on Ice a ajouté qu’elle et Matt devaient « complètement re-chorégraphier la routine entière » et ont retiré tous les ascenseurs sur lesquels elle travaillait depuis des mois.

Mettant sa déception de côté, Denise a continué néanmoins et s’est décrite comme « un vieil oiseau dur de l’Essex » et a insisté pour que « le spectacle continue ».







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)



Elle a ajouté: « En même temps, c’était toujours bon d’en faire partie. C’est vraiment dommage. J’aurais adoré continuer. Je ne saurai jamais ce que je serais capable de faire. »

Elle a résisté à la douleur jusqu’à ce que les médecins lui disent qu’elle se retrouverait avec un corps plein d’épingles métalliques, ce qui l’a incitée à abandonner la compétition plus tôt cette semaine.

Denise a subi la chute quelques jours avant le premier spectacle en direct qui était le deuxième épisode.

Au début, on pensait qu’elle avait luxé son épaule et endommagé ses tendons, mais il a été révélé qu’elle faisait face à bien pire.







(Image: ITV)



La star a admis qu’elle ne pouvait pas faire pivoter son bras ni même le bouger trop.

Denise a dit qu’elle était « très limitée en mouvement » et qu’il n’y aurait « jamais que tant de choses qu’elle pourrait faire sur la glace ».

Les médecins ont suggéré qu’il était «trop dangereux» pour elle de recommencer.







(Image: Denise Van Outen / Instagram)



Après mûre réflexion, Denise a décidé d’abandonner car elle « ne voulait pas se retrouver sur la table d’un chirurgien avec des épingles ».

Elle a ajouté qu’elle avait fait l’émission en direct « au paracétamol » pour aider à soulager la douleur.

