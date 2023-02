Denise van Outen s’ouvre sur un “terrible” rendez-vous à l’aveugle avec un homme “très débraillé” dans un restaurant chic

TV STAR Denise van Outen a ouvert son “terrible” rendez-vous à l’aveugle avec un homme “très débraillé”.

Denise, 48 ans, a discuté de certaines des pires dates qu’elle avait eues et a admis et celle-ci a été un atout.

Éclaboussure

Denise van Outen s’est ouverte sur sa catastrophe de rendez-vous à l’aveugle[/caption]

La beauté blonde était un visage bien connu sur les écrans au moment de son rendez-vous à l’aveugle et a été surprise de voir que l’homme qu’elle rencontrait n’avait fait aucun effort pour sa tenue.

En discutant avec The Sun, Denise a expliqué: “J’ai dit à mon ami Alfie, si ça se passe vraiment mal, je te ferai signe de me contacter.

«Alors je vais à ce dîner avec ce gars, et j’avais fait un tel effort pour m’habiller et je voulais avoir l’air et me sentir bien.

En savoir plus sur Denise van Outen CLOCHES DE MARIAGE? Denise van Outen admet qu’elle se remarierait alors qu’elle s’ouvre sur son petit ami Jimmy van-tastique Denise Van Outen a l’air incroyable dans un selfie sans maquillage alors qu’elle pose en maillot de bain

« J’aurais dû voir les drapeaux rouges de toute façon car il m’a demandé de réserver le restaurant et je ne savais pas où aller. Alors j’ai pensé que je vais le réserver, mais toute personne sensée regarderait et verrait à quoi ressemble le restaurant et verrait quel est le code vestimentaire.”

Lorsqu’elle a rencontré l’homme lors de son rendez-vous à l’aveugle, Denise a été choquée de voir qu’il avait opté pour une tenue très « débraillée ».

Elle a poursuivi: «J’aime mettre mes talons et m’habiller, mais il est devenu si débraillé. Il est venu comme s’il venait d’être assis devant la télé dans un cardigan de grand-père et avait juste l’air si débraillé.

“À ce moment-là, j’étais à la télévision, et il est devenu débraillé et j’ai juste dit pourquoi vous n’avez fait aucun effort.

« Mais de toute façon mon pote Alfie qui m’avait promis de me sortir de là, je lui ai envoyé un message et j’ai attendu et il ne m’a pas répondu. Il a dit le lendemain qu’il s’était endormi très tôt et qu’il ne pouvait donc pas me sauver.

La mère d’un enfant est maintenant amoureuse de son petit ami Jimmy, après qu’ils se soient entendus et soient devenus publics en juin 2022 lors du 12e Grand Prix Ball annuel à Londres, après avoir gardé leur relation secrète pendant plusieurs mois.





Et leur relation s’est épanouie au fil des mois, les familles du couple se sont rencontrées, un lien étroit s’est formé entre leurs filles et a même passé leur premier Noël ensemble.

Et Denise a dit qu’elle « se remarierait », ajoutant : « Pour moi, c’est un peu trop tôt pour quelque chose comme ça, vous savez. Mais je n’exclurais jamais de me remarier et je l’ai toujours dit, si cela me semble juste, mais les choses vont vraiment dans la bonne direction, alors nous attendrons et verrons.

Denise s’est associée au fournisseur de pannes Britannia Rescue pour aider les Britanniques qui ont besoin d’être sauvés de rendez-vous ennuyeux en utilisant un nouveau service très intelligent, après avoir été elle-même laissée dans des scénarios de rencontres difficiles.

La hotline fonctionnera du 1er au 13 février 2023 entre 17h00 et 21h00, du jeudi au samedi. Tout ce que vous avez à faire est d’envoyer un SMS ou WhatsApp “J’ai besoin d’un sauvetage de date” au 07830794713. Les messages doivent inclure la phrase “Dateside”. Tous les SMS seront facturés au tarif standard de votre réseau.

La Méga Agence

La star est amoureuse de son petit ami Jimmy et a dit qu’elle ne refuserait pas de se remarier[/caption]