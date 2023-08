Denise Van Outen révèle le grand secret derrière le tournage de la célébrité Gogglebox

DENISE Van Outen a partagé un grand secret de tournage derrière la célébrité Gogglebox.

La personnalité de la télévision joue dans la dernière série avec son ami Duncan James.

Denise, 49 ans, a révélé que le casting ne regardait que quelques segments pendant le tournage.

Lorsqu’on lui a demandé si ses relais étaient tournés au cours d’une semaine, elle a répondu: « Non, ce n’est pas le cas. » Vous le filmez en une seule journée. Et vous vous asseyez et regardez toutes vos émissions préférées.

Il a été constaté que les célébrités ne sont pas tenues de regarder des épisodes entiers d’émissions.

Denise a ajouté: « Les temps forts des programmes. » L’astuce qui permet de gagner du temps signifie qu’ils n’ont pas à filmer aussi longtemps et cela aide les producteurs à obtenir de plus grands noms.

Les nouvelles signatures pour la course de cette année comprenaient les talents mondiaux Rita Ora et Adam Lambert.

Les producteurs doivent souvent supprimer de nombreuses excellentes réactions de célébrités, car il y en a tellement.

La présentatrice a également ajouté qu’avec son amie Duncan, leurs segments sont parfois supprimés.

Elle a déclaré lors d’un segment de Shopping With Keith Lemon d’ITV: « Nous allons enregistrer quelque chose et penser que c’est vraiment drôle, puis vous regardez l’émission et vous n’y êtes pas. »

Récemment, Denise a appelé les patrons d’ITV à ramener une émission de chant amusante au programme 15 ans après sa suppression.

La présentatrice de 49 ans est apparue dans un épisode de Good Morning Britain pour discuter de sa nouvelle série percutante sur Channel 4, Secrets Of Supermarket Own-Brands.

Pourtant, Denise a ensuite utilisé son segment dans l’émission pour demander au diffuseur de ressusciter une émission de karaoké qu’elle a présentée avec Ben Shephard, 48 ans, en 2008 également.

Alors qu’un clip de retour du couple chantait ensemble sur Who Dares, Sings joué, Denise a fait remarquer: « Ils doivent ramener ça! »

Le programme a été diffusé pour la série unique et a duré sept épisodes.

Il a vu un public de studio de 100 personnes tenter de jouer un morceau pour un jackpot de 50 000 £.

Les voix de toute la foule ont été jugées par une machine spéciale d’analyse du son qui a éliminé les deux concurrents les plus forts grâce à sa technologie intelligente.

Les deux plus forts ont ensuite verrouillé les cornes dans une bataille de pitch avant de passer à l’étape finale pour tenter de gagner de l’argent.

Pendant ce temps, les téléspectateurs ont été stupéfaits après que GMB ait été « coupé » presque immédiatement après la conversation avec Denise.

La série de petits-déjeuners d’ITV a été retirée des ondes une heure plus tôt.

