Denise Van Outen remporte la nouvelle émission de Channel 4 – et c’est à mille lieues de Celebrity Gogglebox

DENISE Van Outen a mis en sac une toute nouvelle émission de Channel 4 – et c’est aux antipodes de Celebrity Gogglebox.

L’ancienne star de Big Breakfast sera de retour sur les écrans de télévision plus tard ce mois-ci avec une nouvelle émission avec le diffuseur.

Le présentateur présentera une nouvelle série sur l'obsession de la Grande-Bretagne pour les air fyers

L'émission vise à répondre à des questions telles que ce que vous pouvez y cuisiner et s'ils présentent un danger pour notre santé.

Denise a été un visage régulier sur Channel 4 au fil des ans et est récemment apparue sur Celebrity Gogglebox.

Cependant, son tout nouveau spectacle est à mille lieues du programme de divertissement à la volée.

L’homme de 49 ans explorera l’obsession apparente de la Grande-Bretagne pour les friteuses à air et découvrira exactement comment elles fonctionnent.

L’émission vise à répondre à des questions telles que ce que vous pouvez cuisiner dedans et s’ils présentent un danger pour notre santé.

Denise rencontrera des fanatiques de la friteuse à air qui comptent sur la technologie pour cuisiner leurs repas.

Are They Worth It d’Air Fryer sera diffusé le vendredi 23 juin sur Channel 4.

Pendant ce temps, Denise a juré que « tout peut arriver » lorsqu’elle reviendra sur Channel 4 avec son ex co-star et copain occasionnel, Johnny Vaughan, 56 ans.

Récemment, Denise a révélé que la dispute de longue date du couple était terminée.

Ils étaient l’un des meilleurs doubles de The Big Breakfast, animant ensemble de 1997 à 1998 et à nouveau de 2000 à 2001.

Pourtant, Denise a parlé de sa brouille avec Johnny lors d’une apparition sur Loose Women en 2017, où elle a raconté comment leur relation s’était «effondrée».

Dans sa légende, elle a écrit : « ANNONCE. J’ai hâte de retrouver @johnny_vaughan66 pour co-animer @packedlunchc4 @channel4 mardi 13 juin.

« @stephlunch a pris un jour de congé donc Johnny et moi allons garder son canapé au chaud.

« Attendez-vous à l’inattendu ! C’est EN DIRECT….. tout peut arriver.

Are They Worth It d'Air Fryer sera diffusé le vendredi 23 juin sur Channel 4