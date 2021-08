Denise Van Outen refuse de faire I’m A Celebrity au Pays de Galles mais jure de s’inscrire à son retour dans la jungle australienne

DENISE Van Outen a exclu de participer à I’m A Celebrity de cette année : Sortez-moi d’ici ! mais a dit qu’elle participerait au retour de l’émission en Australie.

La légende de la télé a révélé que les patrons d’ITV lui demandaient régulièrement de participer et ont admis que c’était une émission qui figurait sur sa liste de seaux.

Éclaboussure

Denise Van Outen a déclaré qu’elle rejoindrait la gamme I’m A Celebrity à son retour en Australie et qu’elle aimerait participer au cours de son 50e anniversaire.[/caption]

Denise, 47 ans, était finaliste de Strictly Come Dancing en 2012 et est également apparue sur Dancing On Ice plus tôt cette année.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait compléter la « sainte trinité » en allant dans la jungle, la star de Proud Cabaret Embankment, Denise, a déclaré: « On me demande de le faire, mais il n’y a aucune chance que je puisse le faire cette année parce que je suis à Fier.

« Je le ferai à un moment donné. Je pense que je suis une célébrité pour mon 50e anniversaire serait quelque chose de bien à faire.

« Je suis beaucoup plus animé par la jungle que par Castle pour être honnête. »

Dans une interview exclusive avec The Sun, Denise a également parlé de son régime de santé et de remise en forme – révélant qu’elle avait remanié son style de vie avec son petit ami Eddie Boxshall avant le premier verrouillage.

La mère d’un enfant, Denise, a expliqué: «Avant le verrouillage, Eddie et moi avons été végétaliens pendant cinq mois.

« Nous voulions changer nos habitudes alimentaires.

« Donc, lorsque nous sommes entrés dans ce premier verrouillage, il faisait un temps magnifique et tout le monde autour de nous faisait des barbecues.

«Nous avons tous les deux décidé que si nous faisions un barbecue, nous ne mangerions de la viande qu’une fois par mois. Et on s’y est en quelque sorte collé.

« J’étais inquiète pour ma fille car elle aime la viande et elle est assez difficile mais elle ne l’a même pas remarqué.

« La fille d’Eddie est végétarienne, nous avons donc présenté quelques morceaux à Betsy, Eddie faisait des spaghettis à la bolognaise et il a troqué la viande contre Quorn. Et Betsy n’a même pas remarqué la différence.

« J’ai ressenti tellement de bienfaits pour la santé. Lorsque vous le faites, cela ne semble pas extrême du tout. Une fois que vous vous êtes adapté, cela devient comme une seconde nature.

«Je sens que cela a aidé mon corps, donc ma digestion et ce que je ressens. Je me sens plus léger et cela m’a rendu plus conscient de ce que je mange. J’essaie de prendre davantage soin de moi.

«Mon plaisir et nous le faisons normalement à la fin de chaque mois est d’avoir un rôti avec de la viande. C’est mon repas de viande parce que j’adore un rôti. Ou nous ferons un grand barbecue.

«Mais je me sens tellement mieux pour ça. Avec mon entraînement aussi, tout va de pair avec le fait de manger de cette façon.

En plus de s’en tenir à un régime alimentaire plus propre, Denise dit qu’elle est tombée amoureuse de rester en forme.

Elle s’entraîne maintenant avec un entraîneur personnel quelques fois par semaine pour la garder en forme après avoir décidé d’annuler son abonnement au gymnase.

Denise déclare : « J’aime m’entraîner. Je l’apprécie beaucoup plus que je ne le pensais jamais.

«Ça me fait vraiment vibrer, ça me fait tellement mieux!

« Je ne vais pas au gymnase. Nous avons construit un parcours du combattant dans le jardin lors du dernier confinement et il est rempli de choses que j’aime faire.

« J’ai mes propres poids et j’aime les faire.

« La raison pour laquelle j’ai pu garder le mien est parce que le mien est vraiment amusant. »

Pour encourager les Britanniques à essayer un pique-nique sans viande cet été, l’actrice et présentatrice Denise Van Outen s’associe à Quorn pour livrer gratuitement des pique-niques sans viande via l’application Deliveroo à Londres et à Manchester les samedi 7 et dimanche 8 août 2021, pour 1p livraison jusqu’à épuisement des stocks.







La légende de la télé s’est associée à Quorn[/caption]