DENISE Van Outen a annoncé qu’elle avait QUIT Dancing On Ice en raison de sa blessure à l’épaule.

La star de 46 ans a admis qu’elle était «éviscérée» d’avoir pris la décision après s’être disloquée l’épaule avant le lancement de la série.

Cependant, une récente IRM a montré que sa blessure était plus grave qu’on ne le pensait initialement, et qu’elle avait subi de multiples fractures osseuses ainsi que la luxation.

Denise a parlé de son épreuve dans un post Instagram aujourd’hui alors qu’elle partageait une photo d’elle-même aux côtés de son partenaire professionnel Matt Evers, avec son bras dans une écharpe rouge à paillettes.

Elle a écrit: « éviscéré! Si vous avez regardé @dancingonice, vous savez qu’il y a un peu plus d’une semaine, j’ai fait une mauvaise chute et je me suis blessé à l’épaule.

« J’ai réussi à patiner ma première danse avec @themattevers sur le spectacle en direct grâce à un sourire crispé parce que la douleur était insupportable. J’ai essayé aussi fort que possible de continuer parce que j’aime le spectacle et l’équipe incroyable devant et derrière les caméras.

«Au départ, nous pensions avec du repos que je pourrais faire un retour sur la glace, mais une récente IRM a montré que j’avais 3 fractures osseuses ainsi qu’une luxation partielle. AOUCH! Pas étonnant que j’aie été à l’agonie.

« Je ne pourrai pas faire d’ascenseurs, de figures ou de patinage en solo sur le spectacle à cause de ma blessure. Je vais renflouer gracieusement avec ma fronde DOI bling. @Themattevers a été le soutien et le partenaire de skate le plus incroyable ( un vrai ami) et je suis très reconnaissant pour son expertise en m’enseignant (vierge de glace😂⛸) les bases. «

La favorite de la télévision a poursuivi en partageant sa déception d’avoir quitté la compétition, ajoutant: « J’aimerais juste être assez bien pour apprendre tous les trucs fabuleux que ma blessure ne me permettra pas de faire. Chaise dansant sur glace avec une tarte énorme gagnée. » t nous faire gagner des points au classement 😂 Je suis en fait fier de ce que j’ai accompli (pas beaucoup, les scores les plus bas jusqu’à présent 😂).

«Si cela ne vous dérange pas, je vais me donner quelques points pour avoir fait preuve de courage pour avoir fait des roues de charrette sur glace à 46 ans avec des os cassés 👍🏻😂❄️.

Elle a conclu: « Je souhaite à toutes les célébrités, les pros et les juges bonne chance pour le reste de la série. Je vous encourage tous. Un tas de légendes ⛸ # dancingonice2021 ».

Matt a ajouté dans un communiqué: « Denise a travaillé si incroyablement dur ces derniers mois et je suis dévasté qu’elle soit incapable de montrer à tout le monde à quel point elle est devenue une belle patineuse.

«C’est triste que la compétition doive se terminer maintenant pour Denise et moi, mais c’est le plus important qu’elle prenne le temps de guérir et de récupérer. J’ai adoré notre temps ensemble sur la glace et j’aime la merveilleuse amitié que nous aurons toujours.

« Je suis vidé de voir Denise quitter la série et également vidé que l’étreinte de dimanche dernier sera la dernière pour un moment. »

Un porte-parole d’ITV a fait écho: «Nous adorons Denise et Matt et nous sommes très tristes de les voir quitter la compétition si tôt.

«Ils sont tous deux des membres très appréciés de la famille Dancing On Ice et nous tenons à les remercier pour leur travail acharné, depuis le moment où ils ont commencé à s’entraîner jusqu’aux joyeuses performances qu’ils ont apportées au spectacle. Nous souhaitons à Denise tout le meilleur. car elle prend maintenant un certain temps pour se rétablir complètement. «

L’émission a également confirmé qu’une nouvelle célébrité rejoindra le casting pour remplacer Denise, la gymnaste olympique Amy Tinkler et le patineur professionnel Joe Johnson faisant officiellement partie de la formation à partir de ce week-end.

Le moment d’horreur que l’accident de Denise s’est produit a été semé lors du lancement de la série ITV plus tôt ce mois-ci, avant sa première performance avec Matt sur la patinoire.

Alors que le duo avait répété leur routine au cours de la semaine, Denise s’est écrasée sur la glace avant que Matt ne tombe lourdement sur elle.

Denise Van Outen de Dancing On Ice joue avec une épaule disloquée lors de ses débuts en spectacle

La star était déterminée à ne pas laisser la blessure la forcer à quitter la compétition et a participé à l’émission en direct quelques jours plus tard – toujours portant un bandage visible autour de son bras.

Un initié avait précédemment déclaré au Sun que Denise était « déterminée » à faire ses débuts dans Dancing On Ice.

Ils ont dit: «Denise a eu une énorme frayeur, mais elle est déterminée à ne pas laisser une épaule disloquée l’empêcher de jouer sur le spectacle de lancement.

« Elle a eu un énorme soutien de son partenaire de patinage Matt Evers. Il sera sur place pour s’assurer que ce soir se déroule comme prévu, malgré les circonstances difficiles. »