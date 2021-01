Denise Van Outen a juré d’épouser son petit-ami commerçant de la ville après la fin de cet «terrible lockdown».

La personnalité de la télévision de 46 ans, qui s’entraîne actuellement pour la prochaine série de Dancing On Ice d’ITV, a également révélé que sa fille de 10 ans était «désespérée» pour qu’elle se marie.

Denise a déclaré que même si Eddie ne lui avait pas encore proposé, ils avaient parlé de plans de mariage en vue de se marier le plus tôt possible.

Parler à Hello! magazine, Denise a déclaré que sa fille Betsy voulait qu’ils se marient le plus tôt possible.

Denise partage sa fille avec la star du théâtre musical Lee Mead, avec qui elle était mariée entre 2009 et 2013.









Elle a déclaré: «Une fois que nous aurons terminé notre podcast et que ce terrible verrouillage se terminera, il y aura des cloches de mariage.

« Betsy a désespérément besoin de nous marier; elle nous le dit tout le temps. Nous voulons le faire aussi, entourés de toute notre famille et de nos amis. »

Denise a également révélé qu’elle et Eddie ont commencé à voir un conseiller pour «régler les problèmes» avant le grand jour, et leurs discussions figureront dans un nouveau podcast, Before We Say I Do, qui sortira plus tard en janvier.









Elle a ajouté: « Il n’y a pas encore eu de proposition officielle, mais on parle beaucoup de se marier.

«Un jour, j’ai commenté que je n’avais jamais compris pourquoi beaucoup de gens se marient sans aplanir d’abord leurs soucis parce que les problèmes les envahissent des années plus tard.

« C’est à ce moment-là que nous avons eu cette idée amusante pour une série de podcasts pour moi et Eddie qui impliquerait d’avoir des conseils pour trier les défauts que la plupart des gens brossent sous le tapis avant de nous aventurer dans le mariage. »

Denise a poursuivi: « Eddie et moi avons rencontré différents types de conseillers et avons eu les discussions que la plupart des couples évitent. Nous avons consulté un thérapeute alimentaire et un conseiller en riant et avons subi une hypnose où nous devions imaginer que nous étions l’un l’autre et dire la vérité. «

Denise a également déclaré au magazine que son partenaire de skate professionnel, Matt Evers, avait emménagé dans leur maison pour former une bulle Covid-19.

