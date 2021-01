Denise Van Outen s’est disloquée l’épaule après avoir chuté pendant les répétitions quelques heures avant le lancement de Dancing On Ice.

La femme de 46 ans a partagé des photos sur Instagram montrant qu’elle était prise en charge par des ambulanciers paramédicaux et traitée à l’hôpital après avoir trébuché sur la glace.

La présentatrice a été transportée d’urgence à A&E après avoir subi « une luxation partielle et des lésions au tendon » à l’épaule gauche, selon The Sun On Sunday.

Image:

Le présentateur est jumelé avec le professionnel Matt Evers. PIC: ITV



Van Outen a dit qu’elle savait qu’elle avait fait quelque chose de sérieux tout de suite et a prié que ce ne soit pas une pause.

Bien que des changements aient maintenant été apportés à sa routine de danse d’ouverture, elle a admis qu’il était «touch and go» si elle pourrait patiner sur le spectacle de lancement.

Sa première danse de semaine doit être réglée sur le hit de Tina Turner, Proud Mary.

Dans son message sur les réseaux sociaux, Van Outen a remercié les fans pour leur soutien en écrivant: « Je vous ai dit que je suis maladroite sur la glace! »

Elle a remercié l’équipe de production et les médecins d’ITV, ainsi que le personnel du NHS pour avoir soigné, ajoutant: « Je sais à quel point vous êtes débordé en ce moment. »

Elle a également remercié son partenaire de danse professionnel, Matt Evers, « d’avoir été un véritable ami et d’avoir pris soin de moi et de me faire rire quand j’ai envie de pleurer ».

La candidate et rappeuse Dancing on Ice, Lady Leshurr, a posté un message de soutien à Van Outen sur son histoire Instagram, demandant aux fans d’envoyer leur amour et ajoutant « J’espère que vous guérirez dès que possible !!! »

Image:

Van Outen s’est disloqué l’épaule gauche. PIC: Instagram / vanouten_denise



La série 2021 du spectacle de danse ITV compte 12 concurrents, dont Jason Donovan, Rebekah Vardy et Mylene Klass.

Il sera présenté par Phillip Schofield et Holly Willoughby et jugé par les ex-champions olympiques de danse sur glace Jayne Torvill, Christopher Dean, l’acteur John Barrowman et la chorégraphe et danseuse de Diversity Ashley Banjo.

Des célébrités s’entraînent depuis des semaines à l’aérodrome de Bovingdon dans le Hertfordshire, les acteurs et l’équipage se conformant à des coronavirus règles pour permettre au spectacle de se dérouler.

Dancing On Ice commence dimanche à 18 h sur ITV.