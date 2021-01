Denise Van Outen a partagé des photos inédites de son traitement par des médecins après sa chute d’horreur.

Hier soir, il a été rapporté que la star de la télévision et du théâtre avait répété avec son partenaire Matt Evers quand son pic de patins est resté coincé dans la glace, ce qui lui a fait planter la glace.

Denise, 46 ans, s’est luxée de l’épaule gauche et a subi des lésions au tendon dans l’accident douloureux et a dû être transportée d’urgence à l’hôpital.

On a dit que c’était « difficile et aller » si l’actrice pouvait continuer à jouer lors du lancement.







Se rendant sur Instagram quelques heures avant le spectacle de dimanche, Denise a remercié ses abonnés pour leur soutien.

«Je vous ai dit que je suis maladroite sur la glace», dit-elle.

« Un grand merci à tout le monde @itv. (Médecins et production) et notre glorieux site @nhsweb pour s’être occupé de moi parce que je sais à quel point vous êtes débordé en ce moment.

« Merci également à Matt Evers d’être un véritable ami, de prendre soin de moi et de me faire rire quand j’ai envie de pleurer ❤️ »

Elle a partagé un montage d’images prises immédiatement après l’accident alors qu’elle était traitée par des médecins sur place avant d’être transportée à l’hôpital.







Beaucoup d’amis célèbres de Denise se sont précipités pour lui envoyer son soutien après son accident.

Billie Faiers, qui joue également sur le spectacle de patinage ITV, a commenté: « Vous êtes tellement incroyable et courageux !! rien ne va arrêter cette dame. Je suis tellement excité de vous voir et Matt Evers plus tard. »

Alors que le chanteur de Steps Ian ‘H’ Watkins, qui a dansé avec Matt Evers lors de la compétition l’année dernière, a déclaré à Denise qu’il lui envoyait « d’énormes câlins ».

« Oh chérie, NOUS TIRONS POUR VOUS », a ajouté Michelle Visage, la star de Ru Paul’s Drag Race.







On s’attend à ce que Denise se produise toujours avec ses camarades célébrités ce soir.

Hier soir, elle a dit: « J’espère et je prie pour guérir. »

S’adressant au Sun dimanche, Denise a déclaré qu’elle avait fait quelques chutes en répétition mais que cette fois-ci, elle savait immédiatement que quelque chose n’allait pas.







«Finalement, j’ai dû me rendre à l’hôpital où on m’a dit que j’avais une luxation partielle et une lésion tendineuse.

«Cela a vraiment affecté ma capacité à bouger mon bras gauche.»

Elle a ajouté qu’elle le prenait heure par heure: « Je me repose autant que je peux et j’espère le meilleur. »