Denise van Outen et Myleene Klass portent leurs patins alors qu’elles évitent les célébrations festives pour se lancer dans l’entraînement Dancing On Ice.

Alors que beaucoup d’entre nous sont encore en train de se frayer un chemin parmi les restes de Noël, les filles de la télévision sont de retour sur la patinoire et travaillent d’arrache-pied pour préparer leur concours de sports d’hiver.

Et ils sont rejoints par d’autres espoirs alors que la classe de 2021 s’apprête à impressionner, à virevolter et à éviter de tomber alors que le concours de réalité ITV doit revenir le mois prochain.

La légende de la présentation Denise, 46 ans, s’est rendue sur Instagram lundi pour montrer qu’elle-même, Myleene, 42 ans, et ses co-stars Lady Leshurr, 32 ans, et Sonny Jay, 27 ans, étaient impatients de partir.







(Image: Instagram)



Denise a légendé sa photo: «De retour à l’entraînement» aux côtés d’un emoji de patin à glace, d’un cœur rouge et d’émojis mains vers le ciel et du hashtag # calssof21.

Le groupe a prouvé qu’ils étaient des greffeurs durs en se jetant sur la glace ce qui est techniquement le lendemain de Noël, car le jour férié est reporté au lundi, le jour de Noël étant un vendredi.

La sensation musicale Lady Leshurr – de son vrai nom Melesha Katrina O’Garro – a donné au groupe quelques trucs et conseils alors qu’ils se tournaient vers elle pour des leçons de patinage à reculons.

Prenant pour Instagram Stories, Myleene a montré qu’elle apprenait l’art du patinage arrière par le musicien.







(Image: Instagram)



Alors que le groupe posait tous avec des masques et des distances sociales pendant leurs activités – conformément aux mesures de santé et de sécurité en cas de pandémie de coronavirus.

La semaine dernière, Denise a révélé qu’elle était un peu inquiète à propos de ses débuts dans Dancing On Ice.

Elle a déclaré à Lorraine d’ITV: «J’ai tellement peur. Si j’avais fait ce spectacle il y a 10-15 ans, j’aurais eu tellement confiance, mais plus vous vieillissez, plus vous êtes conscient que si vous avez une blessure, il vous faut deux fois plus de temps pour récupérer et Je suis juste pétrifié tout le temps.







(Image: Instagram)



«Quand j’étais plus jeune et que j’étais enfant, je faisais du ballet, alors j’ai grandi en apprenant à pointer mes orteils. C’est la pire chose que vous puissiez faire sur la glace parce que vous frappez votre cure-pied et que vous volez.

«Je suis littéralement tombé à chaque séance d’entraînement, je suis la plus maladroite de toutes les célébrités, c’est ridicule.

Dancing On Ice doit revenir à ITV le dimanche 17 janvier 2021.