DENISE Van Outen et Johnny Vaughan reviendront en tant qu’animateurs de The Big Breakfast pour le 30e anniversaire de l’émission.

Ils ont été l’un des meilleurs doubles actes de The Big Breakfast, accueillant ensemble de 1997 à 1998 et à nouveau de 2000 à 2001.

Denise, 46 ans, et Johnny, 54 ans, étaient d’excellents amis pendant des années, mais se sont disputés après que la star de Dancing on Ice ait découvert que son agent essayait de lui rapporter plus d’argent dans les renégociations de contrats et autres pressions professionnelles.

Mais maintenant, les deux ont mis fin à leur querelle de 23 ans et espèrent faire face à la 30e spéciale de réunion de The Big Breakfast.

Selon MailOnline, les patrons de Channel 4 envisageraient de présenter l’émission matinale classique.

Discutant de la renaissance de leur amitié, Denise a déclaré au podcast Sweat, Snot and Tears que les deux avaient beaucoup parlé lors du récent verrouillage.

Denise a déclaré: « Nous avons beaucoup parlé récemment. Nous avons été de temps en temps en tant qu’amis pendant des années pour diverses raisons. »

Elle a poursuivi: « Beaucoup de mes amis, ce n’est jamais arrivé avec, mais je pense que seuls les nôtres avaient combiné carrière et travail. Quand c’est un travail, c’est différent. »

Après leur réconciliation, Denise a dit MailOnline que les anciennes co-stars ont discuté du prochain anniversaire de l’émission.

Elle a déclaré: «Nous avons commencé à avoir des conversations. Ce serait bien de faire quelque chose pour marquer le 30e anniversaire.

«La maison d’origine a tellement de bons souvenirs et ce serait incroyable si nous pouvions y retourner et y filmer, même si elle a été rénovée.

«Nous aimerions voir tous les anciens visages revenir et jouer à certains des anciens jeux aussi. Je suis sûr que les fans l’adoreraient et le verraient comme un véritable voyage nostalgique.

«Ce serait tellement amusant de travailler à nouveau avec Johnny sur la série, ce qui signifie tellement pour nous deux.

Après leur dispute, Denise et Johnny se sont brièvement réunis pour animer le jeu télévisé de la BBC Passport to Paradise.

Le couple s’est également associé pour animer ensemble l’émission de petit-déjeuner Capital Radio à Londres en 2008.

Cependant, la vieille magie était difficile à trouver et elle a quitté la série à mi-chemin de son contrat, laissant la même année être remplacée par Lisa Snowdon.

Denise a parlé de sa brouille avec Johnny lors d’une apparition sur Loose Women en 2017.

Elle a déclaré au panel: «J’ai eu une grosse dispute avec Johnny Vaughan, avec qui j’ai fait Big Breakfast et à ce moment-là, nous étions comme un frère et une sœur.

«Nous étions les meilleurs amis, incassables. Toute la relation s’est effondrée lorsque nous avons commencé à renégocier nos contrats parce que j’ai toujours senti que nous travaillions ensemble en équipe et c’est ainsi que cela devrait être.

« Nous l’avons créé ensemble. Pas seulement nous, mais le reste de l’équipe travaillant sur la série. J’ai toujours eu cette mentalité qu’il s’agissait de nous tous.

«Mais Johnny – et je sais qu’il y a d’autres influences impliquées, des agents et tout – mais il négociait séparément de moi, ce que j’ai découvert et que je lui ai évidemment confronté.

« J’ai alors réalisé à ce moment-là que notre amitié était allée dans deux directions différentes et pour moi, elle était ternie. »

Cependant, elle a ajouté: « Je l’ai vu depuis et chaque fois que je le vois, parce que je l’aime tellement et il me fait rire tellement plus que quiconque que j’ai jamais rencontré, j’oublie juste parce que nous étions vraiment de très bons amis. . «

Le comédien Mo Gilligan, 33 ans, sera à l’affiche de la célèbre émission en mai dans le cadre du Black Takeover Day de Channel 4.

L’homme drôle a déclaré à propos du tournant: «Comme beaucoup d’entre nous, j’ai adoré The Big Breakfast et je suis très reconnaissant d’avoir été invité à accueillir cet événement spécial, en particulier dans le cadre d’une journée aussi passionnante et historique pour la télévision britannique! «