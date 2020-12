Denise Van Outen a taquiné qu’elle était en pourparlers secrets avec Chris Evans pour relancer l’émission de divertissement matinale folle The Big Breakfast.

Le présentateur de télévision âgé de 46 ans était un animateur de l’émission du matin en semaine de 1997 à 1998 et plus tard entre 2000 et 2001.

The Big Breakfast a été créé par le producteur de télévision Charlie Parsons et lancé en septembre 1992 – avec Chris, 54 ans, co-animateur de l’émission avec Gaby Roslin, 56 ans – et a duré jusqu’en mars 2002.

En discutant du réveil prévu, Denise a laissé échapper que, bien qu’aucun des présentateurs originaux de l’émission n’ait été invité à revenir, cela a déclenché des conversations sur un renouveau complet.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «Aucun des originaux n’a été invité à rentrer.

Un grand nombre de talents britanniques sont devenus des noms connus grâce au Big Breakfast au cours de la course originale.

Sir Bob Geldof et son ex-femme décédée Paula Yates ont animé des créneaux dans l’émission, tandis que Denise a animé l’émission aux côtés de Johnny Vaughan.

L’acteur australien Mark Little, de la renommée de Neighbours, était une autre star pour présenter le spectacle, tandis que The Big Breakfast a également donné au monde des marionnettes extraterrestres adorables Zig et Zag.

Plus tôt cette année, les fans de Big Breakfast ont été plongés dans une frénésie d’excitation lorsque l’emblématique 2 Lock Keepers ‘Cottages est arrivé sur le marché – pour 5,75 millions de livres sterling.

La propriété de six chambres et six salles de bains est arrivée sur le marché en octobre et est toujours dans les livres des agents immobiliers de Blake Stanley à Hackney, et est située près du village olympique de Stratford.