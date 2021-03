Denise Van Outen dit que la famille a été réunie par verrouillage malgré les «  larmes  »

Après un an en étroite collaboration avec sa famille, Denise van Outen a déployé des efforts extraordinaires pour trouver la paix et la tranquillité.

En fait, elle s’est inscrite pour être enfermée seule en tant que candidate au Celebrity Circle de Channel 4 pour la campagne Stand Up To Cancer.

Mais dans la vraie vie, l’actrice et présentatrice insiste sur le fait que, dans l’ensemble, le temps qu’elle a été forcée de passer à l’intérieur avec sa progéniture a été beaucoup plus agréable qu’elle ne le pensait.

Denise est dans une romance avec Eddie Boxshall depuis sept ans et le couple vit ensemble dans l’Essex avec sa fille Betsy, âgée de 10 ans, qu’elle partage avec son ex Lee Mead. Eddie, 46 ans, négociant en matières premières, a également un fils et une fille d’un précédent mariage.

Et tout en voyant certaines des relations de ses amis atteindre un point de rupture, elle dit que l’année dernière et que trois longs verrouillages les ont aidés à créer des liens en tant que famille.







(Image: PA)



Elle dit: «Nous avons eu les deux côtés, le côté horrible où il y avait beaucoup de larmes et beaucoup de chagrin d’amour, puis le côté positif, c’est le plus de temps que nous avons passé ensemble.

«Nous avons tous les deux quitté d’anciens partenaires et sommes devenus une nouvelle famille, mais je n’ai jamais vraiment eu ce temps avec sa fille et son fils parce qu’ils sont plus âgés.

«Alors qu’avec Eddie, Betsy est évidemment avec moi tout le temps, donc c’était vraiment agréable de vraiment les connaître. Ça a été charmant. Nous avons passé un très bon moment.







(Image: canal 4)



«Eddie et moi avons dit que nous étions surpris de la façon dont nous nous débrouillions, nous n’avons eu aucun argument ou échec.

«Nous avons donc l’impression que nous sommes très chanceux parce que j’ai eu d’autres amis qui sont sortis de l’isolement et qui demandent le divorce et essaient de trouver un autre endroit où vivre.»

Mais cela ne signifie pas que le couple n’a pas ignoré le côté tragique de la pandémie. Denise blâme la pression exercée sur les hôpitaux pour que le meilleur ami d’Eddie ait annulé son traitement contre le cancer.

Elle dit: «Lorsque le meilleur ami d’Eddie a été diagnostiqué pour la première fois, il a une tumeur au cerveau, ils ont dit qu’ils pourraient essayer de faire des choses pour prolonger sa vie.





«Il a fait arrêter son traitement pendant tout le confinement, ils ne voulaient tout simplement pas le voir, donc il ne lui reste pas longtemps, malheureusement.

Ayant eu sa propre peur du cancer en 2016 lorsqu’elle a trouvé une bosse dans son sein, Denise est vigilante lorsqu’il s’agit de suivre ses bilans de santé. Heureusement, elle a tout compris, mais l’artiste de 46 ans dit que cela a eu un impact important sur la façon dont elle vit sa vie.

«Je pense qu’en vieillissant, j’ai fait beaucoup plus attention à ce que je mange, à faire de l’exercice, à garder un œil sur mon corps, à être en phase avec mon corps», confesse-t-elle.

Après une montagne russe aussi émouvante, Denise dit que lorsqu’on lui a offert la chance de jouer dans l’émission de télé-réalité à succès de Channel 4, The Circle, elle a sauté dessus.

L’émission voit une foule de visages célèbres emménager dans un immeuble d’appartements et filmés 24h / 24 et 7j / 7 alors qu’ils communiquent entre eux via le réseau de médias sociaux de l’émission.







(Image: Instagram)



C’est un concours de popularité car le gang – qui comprend des femmes comme Loose Women Nadia Sawalha et Kaye Adams, la pop star Duncan James et Charlotte Crosby de Geordie Shore – essaie de devenir des influenceurs dans le cercle pour éviter d’être expulsé du jeu.

Pour Denise, le spectacle – filmé en septembre – était une occasion unique d’aider les gens de tout le pays à s’ouvrir à leurs propres problèmes de cancer. «Je pense qu’en faisant des émissions comme celle-ci, lorsque les gens les regardent, cela pourrait être une façon de commencer la conversation dans les salons, et cela pourrait évidemment aider», dit-elle. «Même si cela aide une personne, cela en vaut la peine, n’est-ce pas?»

L’émission est un regard sur les réseaux sociaux, car les stars peuvent jouer au jeu en faisant semblant d’être quelqu’un d’autre.

Dans cette série, Nadia et Kaye essaieront de tromper les autres en leur faisant croire qu’ils sont Gemma Collins et la star de Ru Paul’s Drag Race, Baga Chipz, fera semblant de nettoyer la reine Kim Woodburn. Denise a décidé de concourir en admettant qu’elle n’avait pas envie de cacher à nouveau son identité après son passage sur The Masked Singer d’ITV quand elle a continué à deviner les fans alors qu’elle se produisait habillée en renard.







(Image: canal 4)



Bien que les stars fassent rire, la série montre que vous ne pouvez jamais vraiment faire confiance à qui vous parlez en ligne.

Comme tout le monde aux yeux du public, elle a sa juste part de trolls mais Denise refuse de leur donner l’heure de la journée, ajoutant: «Je vais bloquer tout de suite. «Je ne réponds pas.»

Loin des réseaux sociaux, la carrière de Denise va de mieux en mieux.







(Image: ITV)



Son passage dans The Masked Singer a été un tel succès qu’elle a décroché un contrat d’enregistrement, son premier album est sorti plus tard cette année.

« C’est un peu un mix, vraiment parce que c’était un peu plus comme une écoute facile, mais ensuite nous avons commencé à obtenir quelques numéros de type big band également. » Mais s’attend-elle à être en tête des charts comme son amie du showbiz Amanda Holden? « Non! C’est un projet passionné pour moi », dit-elle.« Même si ça bombarde ça ne m’affecte pas vraiment! »

C’est cette mentalité qui signifie que Denise est restée occupée grâce à son spectacle de cabaret à Londres et à son passage dans Dancing On Ice, qui a été interrompu lorsqu’elle s’est cassée l’épaule.







(Image: canal 4)







(Image: canal 4)



Elle sait à quel point elle a de la chance de travailler encore. Elle dit: «J’ai eu des amis en larmes. Il n’y a pas que les acteurs, vous avez l’équipe de mise en scène, les musiciens.

«J’espère qu’ils remettront leur monde du théâtre en marche, c’est juste bizarre de ne pas l’avoir dans les parages.»

Le Celebrity Circle commence sur Channel 4 le 9 mars à 21h.

