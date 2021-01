DANCING on Ice Denise van Outen a été transportée d’urgence à l’hôpital après une chute d’horreur face à face lors des répétitions.

L’actrice, 46 ans, s’est disloquée l’épaule gauche et est «touch and go» pour patiner avec la star pro Matt Evers dans le show d’ouverture ITV de ce soir. Elle a dit: «J’espère et je prie pour pouvoir guérir.»

Des médecins horrifiés se sont précipités à son aide et lui ont donné un traitement urgent devant son partenaire professionnel choqué Matt Evers.

Il y a maintenant des craintes que Denise ne soit pas assez bien pour participer à l’émission d’ouverture de la série ce soir.

S’adressant exclusivement à The Sun dimanche, Denise, 46 ans, a déclaré: «J’ai fait quelques chutes depuis que nous avons commencé à nous entraîner, mais avec celui-ci, j’ai immédiatement su que ce n’était pas bon.

«Je répétais avec Matt, j’ai frappé mon orteil et je suis allé voler.

«J’ai tout de suite su que j’avais fait quelque chose. J’ai juste pensé: «S’il vous plaît, ne laissez pas cela être une pause.

«Les médecins et le physiothérapeute sur place m’ont immédiatement vérifié et mon épaule a été rapidement gelée.

Brave Denise a ensuite été transportée à l’hôpital après la chute terrifiante sur la patinoire du studio de l’émission ITV1 à l’aérodrome de Bovingdon, dans le Hertfordshire, jeudi.

Une radiographie d’urgence a révélé une luxation de l’épaule gauche et des dommages à ses tendons.

Denise a été gravement contusionnée et fait maintenant face à une course contre la montre pour être prête pour le retour de Dancing on Ice pour sa 13e série ce soir.

Les médecins lui ont ordonné de se reposer pour accélérer son rétablissement.

Si elle obtient le feu vert pour jouer, elle et la star américaine Matt, 44 ans, adapteront leur routine pour tenir compte de sa blessure à l’épaule.

Nous le prenons heure par heure, en nous reposant autant que je peux et en espérant le meilleur. Denise van Outen

Denise a ajouté: «En fin de compte, j’ai dû me rendre à l’hôpital où on m’a dit que j’avais une luxation partielle et une lésion au tendon.

«Cela a vraiment affecté ma capacité à bouger mon bras gauche. C’est difficile de savoir si je peux patiner ce soir.

«Je travaille à récupérer et j’espère et je prie pour pouvoir faire ma routine.

«Nous le prenons heure par heure, en nous reposant autant que je peux et en espérant le meilleur.

«Je continue de faire de la physiothérapie et je suis déterminé que rien ne m’empêchera de monter sur la glace.

« J’ai tout traversé pour que je puisse guérir suffisamment. »

«Je suis tellement fier de la routine sur laquelle nous avons travaillé et je veux vraiment faire un bon spectacle.

«Nous avons dû faire quelques changements pour ne pas mettre de pression supplémentaire sur mon épaule.

À une époque où le NHS est tellement surchargé, je dois leur dire un énorme «merci» de m’être occupé de moi. Denise van Outen

«Matt a été brillant et il prend bien soin de moi. Nous travaillons tellement dur pour organiser un spectacle incroyable ce soir.

Denise a également fait l’éloge du NHS pour l’avoir traitée au milieu de la crise Covid.

Elle a ajouté: «Je dois dire que je ne peux pas remercier assez le personnel pour les soins qu’ils m’ont prodigués.

«À un moment où le NHS est tellement surchargé, je dois leur dire un énorme merci de s’être occupé de moi.

«Ils étaient incroyables. Je leur suis très reconnaissant.

Une source de l’industrie a déclaré: «Denise était incroyablement courageuse. C’est une vraie troupe. La glace est plus dure que le béton et très impitoyable.

«Elle a fait une mauvaise chute alors elle a impressionné tout l’équipage en remontant sur ses patins. Tout le monde la soutient.

Juste un jour avant l’accident, la novice en patinage, Denise, a révélé qu’elle avait du mal à contrôler son corps sur la glace.

Elle a déclaré: «J’adore jouer, donc je peux faire la moitié supérieure, mais la moitié inférieure, j’ai trouvé vraiment difficile. Vous patinez avec des lames aux pieds.

«Je n’ai même jamais skié de ma vie, alors quand j’ai marché sur la glace à ma première audition, je ne pouvais vraiment pas bouger.

«J’étais au milieu et j’ai dû demander à quelqu’un de me manœuvrer sur la glace – j’ai donc appris de zéro.

«Pour tous ceux qui ont déjà marché sur la glace, ils sauront que ce n’est pas facile et je lève mon chapeau à nous tous qui participons. C’est une chose importante à affronter.

Denise, qui a fréquenté l’école de théâtre Sylvia Young lorsqu’elle était jeune, craignait également d’avoir un accident à cause de sa formation de ballet.

Elle a expliqué: «C’est en grande partie le contraire absolu de ce que mon corps a appris à faire, comme le ballet. Toute la discipline qui a été appliquée à la danse, il faut la défaire et recycler son corps et son esprit.

«Je fais des choses sur la glace que vous ne devriez pas faire, ce qu’un danseur de ballet ferait, et cela mène juste à un accident.»

Le spectacle a subi une semaine de répétitions criblée d’accidents avant les débuts de ce soir.

Le partenaire professionnel de l’as du ski Graham Bell, Yebin Mok, s’est fait ouvrir la jambe par une lame et pourrait être exclu pendant plusieurs semaines.

L’ancienne présentatrice de Big Breakfast, Denise, a été strictement finaliste en 2012 et a ravivé sa compétitivité pour Dancing on Ice.

Elle était tellement dévouée à l’émission qu’elle a déménagé Matt dans la maison qu’elle partage avec le négociant en matières premières, le beau Eddie Boxshall, 45 ans, et sa fille Betsy, 10 ans, afin qu’ils puissent tous être dans la même bulle.

Elle a expliqué: «Matt est avec nous depuis octobre. Je l’ai connu avant. C’était un ami de toute façon, mais nous avons appris à nous connaître beaucoup plus en vivant ensemble. Ça a été charmant.

«Nous nous étions déjà entretenus et je sais qu’il a attendu toute l’année pour faire le spectacle. Lorsque le premier lockdown a commencé en mars dernier, il venait de terminer sa course avec Ian «H» Watkins sur la dernière série de Dancing on Ice.

«Il n’était pas rentré (aux États-Unis) ni vu aucun de ses amis ou de sa famille. Il a trouvé ce premier verrouillage très difficile alors j’ai juste dit: «Viens vivre avec nous. Il voulait avoir à nouveau ce sentiment de faire partie d’une famille.

«Il a été tellement adorable et nous a facilité la vie ensemble. Nous vivons près de la patinoire et il a cuisiné pour nous. Eddie cuisine pour lui. C’était juste vraiment sympa. C’est le parfait colocataire.

DANCING On Ice revient sur ITV1 ce soir à 18h, animé par Phillip Schofield et Holly Willoughby, avec les juges Jayne Torvill, Christopher Dean, John Barrowman et Ashley Banjo.

