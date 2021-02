DANCING On Ice Denise Van Outen a frappé au score « frustrant » et a affirmé que d’autres célébrités avaient un « entraînement avancé » secret.

Le présentateur, âgé de 46 ans, a été contraint de quitter la compétition le mois dernier après s’être blessé sur la glace.

Mais Denise dit qu’elle et Myleene Klass – qui a été la première personne éliminée – ont été jugées sévèrement car elles n’avaient jamais patiné auparavant.

Elle a déclaré à la chronique de The Sun’s Bizarre TV: « J’ai trouvé cela assez frustrant parce que je ne l’avais jamais fait auparavant – et Myleene non plus.

«Nous avons obtenu des scores assez bas et avons été comparés à d’autres de la compétition qui avaient beaucoup d’expérience.

« C’est un peu difficile. Je me suis dit: » Je ne peux plus faire, j’ai appris à patiner il y a seulement deux mois « .»

La star a également affirmé que d’autres avaient suivi une «formation préalable» avant de monter sur la patinoire.

Elle a ajouté: «Beaucoup de gens dans la compétition se sont beaucoup entraînés et ont été entraîneurs, mais je pense que c’est assez évident de voir de chez eux.

«Vous pouvez voir qui a suivi une formation avancée parce que ce sont eux qui font tous les figures et les ascenseurs et qui patinent seuls.

«Nous étions deux mamans qui essayaient juste. C’était comme: «Nous ne l’avons jamais fait auparavant!» »

Plus tôt cette semaine, Denise a révélé qu’elle devait patiner pendant 15 heures avec son épaule fracturée et disloquée.

Denise a fait des efforts pour continuer dans la série, chantant même en direct pour le public à la maison – mais la douleur s’est avérée trop forte pour elle et a malheureusement dû démissionner de la série.

Discutant de son rétablissement sur les Loose Women d’aujourd’hui, elle a déclaré aux panélistes: «Je l’ai partiellement disloquée.

«Malheureusement, après la répétition, j’ai passé 15 heures avec mon épaule à se disloquer parce que nous ne voulions pas vraiment déranger le NHS en sachant qu’ils sont trop étirés.

« Ce n’est que lorsque la douleur a été si insupportable qu’ils m’ont conseillé d’entrer pour les voir, puis ils ont remis mon épaule à l’intérieur, mais cela a réapparu et j’ai patiné dessus dans la douleur la plus atroce, je ne peux pas te dire.

« Et puis après ça, j’ai eu une IRM et elle a été fracturée en trois parties, donc j’ai trois fractures et une luxation. »

L’ancienne animatrice de Big Breakfast a également expliqué pourquoi elle avait décidé d’aller de l’avant et de se produire la première semaine avec son partenaire de patinage Matt Evers malgré sa blessure.

Le narrateur de Towie a ajouté: « Je ne voulais pas laisser tomber Matt parce que je l’aime en morceaux. »