DENISE Van Outen a félicité le NHS de son lit d’hôpital après une luxation de l’épaule avant ses débuts sur Danser sur la glace.

L’actrice, 46 ans, a partagé des photos d’elle sur le soulagement de la douleur après la chute d’horreur.

The Sun a révélé qu’il était «touch and go» de savoir si elle patinerait avec la star pro Matt Evers dans le spectacle d’ouverture d’ITV de ce soir en disant: «J’espère et je prie pour guérir.»

Revenant sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis que des médecins horrifiés lui ont donné un traitement urgent en répétition, Denise a déclaré aux fans: « Merci pour tous vos beaux messages de ce matin. Je vous ai dit que je suis maladroite sur la glace!

« Un grand merci à tout le monde @itv. (Médecins et production) et notre glorieux site @nhsweb pour s’être occupé de moi parce que je sais à quel point vous êtes débordé en ce moment.

« Merci également à @themattevers d’être un véritable ami, de prendre soin de moi et de me faire rire quand j’ai envie de pleurer. »

Brave Denise a ensuite été transportée à l’hôpital après la chute terrifiante sur la patinoire du studio de l’émission ITV1 à l’aérodrome de Bovingdon, dans le Hertfordshire, jeudi.

Une radiographie d’urgence a révélé une luxation de l’épaule gauche et des dommages à ses tendons.

Denise a été gravement contusionnée et fait maintenant face à une course contre la montre pour être prête pour le retour de Dancing on Ice ce soir avec sa 13e série.

On craint qu’elle ne soit pas assez bien pour participer à l’émission d’ouverture de la série ce soir.

S’adressant exclusivement à The Sun dimanche, Denise, 46 ans, a déclaré: «J’ai fait quelques chutes depuis que nous avons commencé à nous entraîner, mais avec celui-ci, j’ai immédiatement su que ce n’était pas bon.

«Je répétais avec Matt, j’ai frappé mon orteil et je suis allé voler.

«J’ai tout de suite su que j’avais fait quelque chose. J’ai juste pensé: «S’il vous plaît, ne laissez pas cela être une pause.

«Les médecins et le physiothérapeute sur place m’ont immédiatement vérifié et mon épaule a été rapidement gelée.