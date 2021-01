AVEC une luxation de l’épaule fracturée à trois endroits, la plupart des gens auraient du mal à sortir du lit.

Denise Van Outen a enfilé ses patins et est allée concourir devant des millions de téléspectateurs sur Dancing On Ice d’ITV.

Le «vieil oiseau dur d’Essex», avoué, a souffert de la douleur – mais a finalement été forcé de se retirer du spectacle cette semaine après que les médecins ont averti qu’elle se retrouverait avec un corps plein d’épingles métalliques.

Le joueur de 46 ans a été blessé lors d’une chute d’horreur quelques jours à peine avant le deuxième épisode – et le premier spectacle en direct – dimanche soir.

Au départ, on pensait qu’elle avait luxé son épaule et endommagé les tendons.

Ce n’est qu’après avoir courageusement pris la glace avec son partenaire de danse Matt Evers – avec son bras soutenu dans une écharpe à paillettes – que toute l’étendue de sa blessure est devenue claire.

Dans une interview exclusive, Denise a déclaré au Sun: «Je voulais juste continuer avec la série.

«Je connais mon corps et j’ai déjà eu des blessures et je ne me suis jamais senti tout à fait bien.

«Nous avons dû re-chorégraphier complètement toute notre routine, ce qui a éliminé tous mes grands ascenseurs sur lesquels j’avais travaillé pendant trois mois.

«J’ai eu un beau gros mouvement presque comme le grand écart sur la glace, ce qui était mon objectif ultime.

« Je suis descendu après et je viens de vomir »

«Mais je ne pouvais rien faire de tout cela. Je m’accrochais littéralement à Matt pour ma chère vie juste pour traverser la série.

«Mais je pense que si vous regardez l’une des photos, vous pouvez voir que j’avais une douleur terrible.

«Je viens d’un monde des arts et du théâtre, et il est fermé depuis si longtemps que je me suis senti un peu obligé de faire flotter le drapeau des artistes parce que la plupart de mes amis ne travaillent tout simplement pas. Ils n’ont pas travaillé depuis près d’un an.

«Je suis un vieil oiseau difficile à Essex. Nous sommes vraiment, « Le spectacle doit continuer! ».

«Alors j’ai juste pensé que je devais monter là-haut et faire mon truc. Pas seulement pour moi, mais pour tous les amateurs de showbiz. Cela m’a permis de passer à travers.

À propos de sa blessure, elle a ajouté: «Je ne peux pas faire pivoter mon bras ou le bouger trop. Je suis très limité dans les mouvements, et je ne pourrais jamais faire grand chose sur la glace.

«Avec une blessure comme celle-ci, il est trop dangereux de revenir en arrière. Je ne voulais pas me retrouver sur la table d’un chirurgien avec des épingles.

«De toute évidence, je ne savais pas à l’époque qu’elle était également fracturée, mais maintenant, tout a du sens à cause du niveau de douleur.

«Je suis sorti après ce spectacle et j’ai vomi, et je me suis presque évanoui parce que j’avais tellement mal.

«En même temps, c’était toujours bon d’en faire partie. C’est vraiment dommage. J’adorerais continuer. Je ne saurai jamais ce que je serais capable de faire.

Denise a même traversé la douleur atroce sans prendre de médicaments lourds.

Elle a dit: «J’ai fait cette émission sur le paracétamol.

«Si j’avais pris un analgésique puissant, ils vous considéreraient comme en état d’ébriété.

«Je ne prendrais pas de whisky et n’irais pas sur la glace, donc je ne pouvais pas prendre d’analgésique. Cela m’a fait réaliser que j’étais fait de choses difficiles.

La sortie de Denise de la compétition à seulement deux spectacles signifie que son partenaire de danse Matt, 44 ans, a passé la meilleure partie de six mois loin de sa famille aux États-Unis pour seulement quinze jours d’action.

Pour s’adapter aux restrictions de la bulle Covid, Matt – qui n’est pas rentré chez lui après la série de l’année dernière non plus – a emménagé avec Denise, son partenaire Eddie Boxshall, 46 ans, un négociant en matières premières, et sa fille Betsy, dix ans, pour la durée de la formation et du spectacle.

Elle a dit: «Il a attendu pour faire le spectacle toute l’année. Il est américain et il n’est pas rentré chez lui ni vu sa famille et ses amis depuis un an.

«Et puis, évidemment, je suis absent, et cela le sort de la compétition.

«Je ressens plus pour lui parce qu’il est devenu un ami très proche.

«Il est toujours avec nous. C’est l’anniversaire d’Eddie la semaine prochaine, nous prévoyons donc de garder la bulle et de continuer à nous voir.

J’espère que lorsque les patinoires ouvriront à nouveau, j’adorerais pouvoir revenir sur la glace, car nous n’avons même jamais pu faire de patinage ou quoi que ce soit.

«Même pour ma propre confiance, parce que je suis un peu comme si vous tombiez de cheval, vous remontiez. Je ne veux donc pas simplement laisser mon patin à glace là-bas.

«Je ne serai jamais un professionnel, ne vous méprenez pas. Mais j’aimerais simplement pouvoir revenir sur la glace et perdre cette peur.

En décembre, les patrons de la BBC lors de l’émission rivale ont strictement permis au boxeur Nicola Adams et à sa partenaire professionnelle Katya Jones de revenir pour la finale après avoir été forcés de se retirer après que Katya ait attrapé un coronavirus.

‘AVANTAGE INJUSTE’

Serait-ce une option pour Denise? Elle a dit: «J’adorerais. Je pense que nous sommes tous invités à revenir pour la finale.

«Alors peut-être, juste peut-être, je pourrais peut-être faire l’ascenseur incroyable sur lequel j’ai travaillé.

Et n’ayant patiné qu’une seule fois, les patrons peuvent sûrement l’inviter à revenir l’année prochaine – encore une fois, comme l’a fait Strictly avec la star de Made In Chelsea, Jamie Laing, qui s’est cassé le pied avant le premier spectacle en 2019.

Denise a déclaré: «Je ne sais pas. C’est un appel pour ITV.

«Je n’ai jamais eu d’expérience de patinage auparavant, alors il s’agit de savoir si vous devez évaluer si j’aurais un avantage injuste la prochaine fois.

«Il y en a qui ont déjà patiné cette année, alors que je suis parti de zéro. C’est un appel à faire pour ITV. »

Pour prendre la place de Denise et inventer les chiffres, ITV a fait appel à la célébrité de réserve Amy Tinkler, 21 ans, ancienne gymnaste olympique.

Et comme The Sun l’a dit hier, Denise – qui a terminé en bas du classement après sa performance aux combats et aux blessures – la fait basculer pour la grandeur.

Elle a dit: «Elle est vraiment bonne. Je l’ai vue à l’entraînement. Évidemment, nous nous sommes entraînés socialement à distance mais vous pouvez garder un œil sur les autres.

«Elle est vraiment bonne. Et je pense en fait qu’elle va entrer maintenant et ébouriffer quelques plumes. Je pense que ce classement va commencer à changer. »

La liste des blessures de Denise semble s’allonger avec chacun de ses concerts.

Elle s’est disloqué une côte sur Strictly en 2012. Et une fracture du pied en 2018 l’a forcée à reporter un retour en tant que Roxie Hart dans la comédie musicale West End Chicago 17 ans après avoir joué le rôle pour la première fois. Oserais-je demander ce qui va suivre?

Le célèbre habitué de Gogglebox a ajouté en riant: «Je suis tellement soulagé parce que nous venons de découvrir que Gogglebox revient.

«J’ai dit à Eddie: ‘Au moins, nous serons simplement assis sur un canapé! Je suis un peu plus en sécurité là-bas ».

« Mais je vais probablement tomber de ça. »

