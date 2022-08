Denise Richards “s’est sentie coupable” d’avoir séparé sa famille après son divorce avec Charlie Sheen

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Denise Richards a révélé qu’elle n’avait pas accepté très facilement son divorce avec Charlie Sheen.

Richards, 51 ans, a parlé de son divorce avec Sheen, 56 ans, dans l’épisode de mercredi du podcast “Divorced Not Dead” de Caroline Stanbury. Richards, qui a demandé le divorce en 2005, a déclaré qu’elle “se sentait coupable” d’avoir séparé leur famille.

“J’ai lutté avec ça pendant des années”, a déclaré Richards à la star de “Real Housewives of Dubai”. Bien que la culpabilité la rongeait, Richards a noté quand elle a su qu’il était temps de se séparer de Sheen.

“Je me suis dit : ‘Est-ce que je voudrais que mes filles soient mariées à cet homme ?’ Sans vouloir lui en vouloir, mais je pense qu’il prendrait ça et comprendrait ce que je dis, et c’est là que je me suis dit : ‘Eh bien, pourquoi est-ce que j’accepte ça ?'”

L’EX DENISE RICHARDS DE CHARLIE SHEEN PROMET DE “SOUTENIR” LEUR FILLE SAMI APRÈS QUE L’ACTEUR DÉSAPPROUVE LA PAGE ONLYFANS

Richards a demandé le divorce alors qu’elle était enceinte de six mois de leur fille, Lola. Le couple a brièvement tenté de concilier leur mariage peu de temps après sa naissance, mais a décidé de se séparer en raison de leur mariage “très toxique”.

Sheen et Richards se sont mariés en 2002 et ont officiellement divorcé quatre ans plus tard. Richards a adopté sa fille Eloise.

Lors de son apparition en podcast, Richards a partagé qu’elle avait essayé de protéger ses enfants de la bataille très publique de Sheen contre la toxicomanie.

“Je les ai beaucoup abrités, puis ils ont commencé à arriver à un âge où” untel a dit ceci “, et j’ai menti et je l’ai couvert”, a-t-elle déclaré à Stanbury.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Maintenant, alors qu’ils commencent à vieillir, ils sont plus conscients de plus de choses. C’est pourquoi je dis que je ne sais pas si je leur ai rendu un mauvais service quand ils étaient plus jeunes.”

Sheen et Richards ne se sont récemment pas entendus sur la création d’un compte OnlyFans par leur fille Sami.

Sheen a ouvertement désapprouvé que sa fille soit sur la plate-forme. Richards a été favorable et a même lancé son propre compte.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ma fille a eu beaucoup de contrecoups pour avoir ouvert le compte”, a déclaré Richards à KTLA. “J’avais entendu parler d’OnlyFans, mais je n’étais pas au courant de ce qu’était OnlyFans. Et une fois que j’ai commencé à en savoir plus, je pense vraiment que les créateurs du site ont vraiment pris le le meilleur de toutes les plateformes de médias sociaux et le mettre dans un seul site. Vous êtes propriétaire de votre contenu. Les autres sites, eux, peuvent vendre votre contenu.

“Nous publions tous des photos de nous-mêmes avec des maillots de bain sur Instagram et certains des autres sites sur lesquels il n’y a aucune différence si ce n’est que vous possédez réellement le contenu.”