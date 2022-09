Denise Richards révèle que son mari tourne du contenu pour sa page OnlyFans : “Il sait ce que les mecs aiment”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Denise Richards a révélé qu’elle avait fait appel à son mari, Aaron Phypers, pour créer du contenu pour sa page OnlyFans.

L’actrice de 51 ans, qui a annoncé en juin qu’elle avait rejoint la plate-forme de médias sociaux par abonnement qui est principalement connue pour son contenu pour adultes, a expliqué que son conjoint prenait “beaucoup” de ses photos et qu’elle appréciait son apport créatif. .

“Aaron prend une grande partie de mon contenu pour moi. Il sait ce que les gars aiment”, a déclaré la star de “Scary Movie 3” lors d’une apparition jeudi sur SiriusXM’s Jeff Lewis en direct.

Elle a ajouté : “Je lui demande, je lui montre des choses et je lui dis : ‘Qu’en penses-tu ?'”

L’EX DENISE RICHARDS DE CHARLIE SHEEN PROMET DE “SOUTENIR” LEUR FILLE SAMI APRÈS QUE L’ACTEUR DÉSAPPROUVE LA PAGE ONLYFANS

Richards et Phypers ont commencé à se fréquenter en décembre 2017 et se sont mariés en septembre 2018.

La mère de trois enfants a abordé l’idée fausse selon laquelle le contenu d’OnlyFans était entièrement de la pornographie et a noté que “vous pouvez tout trouver là-bas”.

Richards a expliqué qu’elle opte souvent pour des photos de bikini ou de lingerie et apprécie la liberté offerte par la plateforme.

“Je fais du bikini, je fais de la lingerie, je fais des trucs plus sexy parce que je pense aussi : ‘Pourquoi pas ?’ si je suis capable de faire des choses en dehors de certaines des choses les plus conservatrices qui sont sur mon Instagram”, a déclaré l’ancienne de Real Housewives of Beverly Hills.

“Je montre mes seins, mes fesses”, a-t-elle ajouté.

“Alors tu vas faire les seins nus ?” a demandé Lewis.

“Ouais, j’ai l’impression qu’ils sont déjà là-bas si vous les cherchez sur Google”, a déclaré le natif de l’Illinois.

Richards, qui est apparue dans des scènes racées et des séances photo au cours de sa carrière, a précisé que certaines photos sur Internet qui sont censées être d’elle sont modifiées.

L’actrice a rejoint OnlyFans quelques jours seulement après que sa fille de 18 ans, Sami Sheen, a annoncé qu’elle avait lancé une page.

Bien que Richards ait admis qu’elle était “surprise” d’apprendre que sa fille avait rejoint OnlyFans, elle a poursuivi en disant qu’elle pensait que Sami “s’en sortait bien”.

“Elle m’a dit qu’elle allait le faire”, a déclaré Richards. “Très franchement, je ne connaissais même pas ou n’avais jamais entendu parler d’OnlyFans. Je n’y étais pas allé, donc je ne savais pas vraiment.”

Richards a poursuivi: “J’en avais entendu parler, et elle m’a rassuré qu’elle allait s’en tenir principalement aux bikinis et aux maillots de bain et à des trucs comme ça.”

“Et puis la raison pour laquelle je voulais rejoindre c’est parce qu’elle a eu tellement de contrecoups pour ça, que je ne pensais pas que c’était vraiment juste.”

Elle a poursuivi: “J’ai fait des choses dans ma carrière – j’ai fait Playboy, j’étais dans” Wild Things “et j’ai déjà fait des tournages sexy, des films coquins, des choses comme ça.”

“Et parfois, les gens disent des choses désagréables, eh bien, souvent. Mais je pensais que ce n’était pas juste qu’elle reçoive autant de réactions négatives alors que beaucoup de gens publient des choses comme ça, même uniquement sur Instagram.”

Richards partage Sami et sa fille Lola, 17 ans, avec son ex-mari Charlie Sheen, 56 ans. Elle est également mère d’une fille Eloise, 11 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sheen a dit à E! News qu’il n’avait “pas toléré” le choix de Sami de rejoindre OnlyFans.

L’acteur a ajouté : “Elle a maintenant 18 ans et vit avec sa mère. Cela ne s’est pas produit sous mon toit.”