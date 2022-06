Denise Richards lance un compte OnlyFans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Denise Richards démarre une nouvelle entreprise.

Richards, 51 ans, pris à Instagram jeudi pour partager qu’elle a lancé son propre compte OnlyFans. « Prêt… c’est parti », a-t-elle écrit à côté d’une vidéo d’elle marchant dans l’océan vêtue d’une robe blanche. « Lien dans la bio », a-t-elle ajouté avec l’emoji pour les lèvres.

L’ancienne « Real Housewives of Beverly Hills » a taquiné le lancement la semaine dernière après avoir défendu sa fille, Sam « Sami » Sheen, pour sa présence sur la plateforme.

« Beaucoup de commentaires négatifs sur mes réseaux sociaux la semaine dernière. Je dois dire que j’aimerais avoir la confiance que ma fille de 18 ans a. Et je ne peux pas non plus porter de jugement sur ses choix », a déclaré Richards sur Instagram la semaine dernière. « J’ai fait Wild Things & Playboy, franchement, son père ne devrait pas l’être non plus. »

L’EX DENISE RICHARDS DE CHARLIE SHEEN PROMET DE « SOUTENIR » LEUR FILLE SAMI APRÈS QUE L’ACTEUR DÉSAPPROUVE LA PAGE ONLYFANS

Elle a poursuivi: « Est-ce si mal de le contrôler et de le monétiser aussi? Je suis désolée, mais merde, si je peux être payée et à mon âge? Me voir en bikini?!? Que Dieu vous bénisse. Peut-être que je devrais ouvrir mon propre compte. »

Le père de Sami, Charlie Sheen, a ouvertement désapprouvé que sa fille soit sur OnlyFans, mais a depuis promis un « front uni » avec son ex-femme pour soutenir Sami.

« Denise a mis en lumière une variété de points saillants, que dans ma hâte, j’ai négligés et rejetés », a déclaré Sheen dans un communiqué obtenu par Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami ait un front parental uni sur lequel s’appuyer, alors qu’elle se lance dans cette nouvelle aventure. À partir de maintenant, elle l’aura en abondance. »

Sheen, 56 ans, avait initialement des sentiments mitigés à propos du nouveau changement de carrière de Sami alors qu’elle retournait vivre avec sa mère après avoir passé du temps chez son père.

« Elle a 18 ans maintenant et vit avec sa mère », a déclaré Sheen à Fox News Digital la semaine dernière via son publiciste Jeff Ballard. « Cela ne s’est pas produit sous mon toit. Je ne tolère pas cela, mais comme je ne peux pas l’empêcher, je l’ai exhortée à rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sheen et Richards se sont mariés en 2002 avant de se séparer en 2006. Ils partagent également une fille de 17 ans nommée Lola Rose Sheen.

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.