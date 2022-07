Denise Richards étourdit dans un body en dentelle pour promouvoir OnlyFans: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Denise Richards apporte un peu de chaleur à sa page Instagram! L’actrice de 51 ans a posté un cliché torride le 16 juillet pour promouvoir son compte OnlyFans, qu’elle a créé en juin. Sur la photo (vue ici), elle s’est allongée sur un canapé noir dans un body rouge qui comportait un décolleté plongeant, des découpes verticales et horizontales, des empiècements en maille et une fermeture à glissière de son ventre vers le bas. Elle a posé avec ses lèvres légèrement entrouvertes alors qu’elle reposait sur son bras droit. Les mèches blondes sales de l’actrice étaient ondulées et encadraient magnifiquement son visage. “Bon weekend! Vous savez où aller », a-t-elle écrit avec espièglerie dans la légende.

Ce n’est pas la première fois que Denise fait la promotion de sa dernière entreprise sur sa page Instagram. Le 4 juillet, elle s’est agenouillée sur la plage dans un bikini sur le thème du drapeau américain et a écrit : “Happy 4th 🇺🇸 Link in bio one day only”. La mère d’un enfant avait l’air en forme et fabuleuse alors qu’elle souriait à la caméra avec ses cheveux blonds flottant élégamment derrière elle. Elle a habillé sa tenue avec deux colliers en argent qui avaient un pendentif étoile et un pendentif lune.

De plus, l’ancien Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star a utilisé sa plate-forme Instagram pour annoncer qu’elle avait rejoint OnlyFans le 23 juin.

La décision de Denise de rejoindre la plateforme est intervenue environ deux semaines après que sa fille, âgée de 18 ans Sami Sheenqu’elle partage avec son ex-mari Charlie Sheen, 56 ans, a créé un compte. La nouvelle entreprise de Sami a déçu Charlie, ce dont il s’est assuré qu’il était très clair. « Elle a 18 ans maintenant et vit avec sa mère. Cela ne s’est pas produit sous mon toit », l’ancien Deux hommes et demi étoile a dit Nous hebdomadaire dans une déclaration le 13 juin. “Je ne tolère pas cela, mais comme je ne peux pas l’empêcher, je l’ai exhortée à rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité.”

Denise n’a pas tardé à défendre sa fille dans une déclaration à HollywoodLa Vie via ses représentants. “Sami a 18 ans, et cette décision n’était pas basée sur la maison dans laquelle elle habite. Tout ce que je peux faire en tant que parent, c’est la guider et faire confiance à son jugement, mais elle fait ses propres choix”, a-t-elle déclaré. Puis, le 17 juin, elle a doublé sa position et a continué à montrer son soutien à sa fille. “Beaucoup de commentaires négatifs sur mes réseaux sociaux cette semaine”, Amour, Gloire et Beauté alun a écrit dans une déclaration qu’elle a partagée sur sa page Instagram. “Je dois dire que j’aimerais avoir la confiance que ma fille de 18 ans a. Et je ne peux pas non plus porter de jugement sur ses choix. J’ai fait Wild Things & Playboy, franchement son père ne devrait pas l’être non plus. Et pouvoir ignorer la négativité à son âge ? Cela m’a pris de nombreuses années et j’ai encore parfois du mal.

Denise a ensuite félicité Sami pour avoir suivi son cœur malgré le contrecoup auquel elle a été confrontée. « Je suis impressionné par sa capacité à étouffer le bruit. Parce que ça peut te détruire. J’ai récemment entendu parler de @onlyfans au cours des derniers mois. L’arrêt parce que les femmes et les hommes de l’industrie du film pour adultes sont là-bas. J’imagine qu’ils sont aussi sur Instagram et Twitter », a-t-elle expliqué. « Y a-t-il vraiment une différence à publier une photo de nous sur IG en bikini ? Nous l’avons tous fait. Parce que vous êtes payé sur Only Fans ? Je suis à peu près sûr qu’IG, Twitter et Facebook s’en sortent assez bien de nous tous. Est-ce si mal de le contrôler et de le monétiser aussi ? Je suis désolé, mais merde, si je peux être payé et à mon âge ? Me voir en bikini ?!? Que Dieu te bénisse.” Elle se demanda alors si elle devait faire son propre récit, ce qu’elle suivit bien sûr.

Suite au soutien public de Denise à Sami, Charlie a fini par retirer son opinion initiale sur le compte de sa fille. “Denise a mis en lumière une variété de points saillants, que dans ma hâte, j’ai négligés et rejetés”, a-t-il déclaré dans une nouvelle déclaration à Nous hebdomadaire le 18 juin par l’intermédiaire de son attaché de presse, Jeff Ballard. “Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami ait un front parental uni sur lequel s’appuyer, alors qu’elle se lance dans cette nouvelle aventure. À partir de maintenant, elle en aura en abondance.