Denise Richards est le Père Noël sexy en body et bas de Noël : vidéo – Hollywood Life

Denise Richards est assurément dans un esprit festif ! Le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun, 51 ans, s’est rendue sur son compte Instagram vérifié le lundi 26 décembre pour montrer sa silhouette digne des vacances et souhaiter aux fans un très joyeux Noël. Dans la vidéo, la maman de trois enfants a enfilé une lingerie rouge en velours plongeante garnie de fourrure blanche et une ceinture sexy de Père Noël avec une boucle dorée. Denise a terminé le look avec des bas blancs bordés de dentelle et des talons noirs ultra-hauts. Alors que le vent soufflait dans ses mèches brunes, elle a essayé le capot assorti, s’est appuyée contre une voiture rouge et a posé pour la caméra pendant que “Carol Of The Bells” jouait en arrière-plan. Dans un autre clip, le Drop Dead magnifique star pose en intérieur dans un bustier en dentelle noire. Dans les deux clips, Denise portait des yeux charbonneux dramatiques et des lèvres roses boudeuses pour son look glamour. “Joyeux Noël de ma part”, a-t-elle légendé la vidéo, aux côtés d’emojis coeur rouge et vert.

Beaucoup des 1,4 million de followers de la magnifique actrice se sont tournés vers le fil de commentaires pour se réjouir du look de vacances séduisant. “Elle n’a pas perdu son charme depuis un moment”, a réagi un fan aux côtés d’un emoji aux yeux étoilés. “Une des femmes les plus belles.” Un autre a plaisanté, “Merry (Holy Cow) Christmas”, avec un emoji d’arbre de Noël. “Joyeux Noël Denis. Vous faites en sorte qu’il neige », a fait remarquer un troisième. “Joyeux Noël à la déesse Denise Richards”, a écrit un troisième. Comme on pouvait s’y attendre, les haineux, y compris les mamans honteuses et les honteuses d’âge, ont tenté de démolir l’actrice, mais sa confiance est apparue totalement imperturbable dans le clip époustouflant.

Le clip à couper le souffle survient six mois après Denise, qui est maman de Éloïse11 ans et ses enfants avec son ex-mari Charlie Sheen: Samis18 ans et Lola, 17 ans, a annoncé un nouveau compte OnlyFans. Et cette bombe a suivi de près l’annonce par Sami en juin de ses propres OnlyFans, qu’elle Deux hommes et demi père star désapprouvé à l’époque.

“Elle a 18 ans maintenant et vit avec sa mère”, a déclaré Charlie, 57 ans. Nous hebdomadaire en juin. « Cela ne s’est pas produit sous mon toit. Je ne tolère pas cela, mais comme je ne peux pas l’empêcher, je l’ai exhortée à rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité. Le représentant de Denise a dit HollywoodLa Vie de la controverse familiale, “Sami a 18 ans, et cette décision n’était pas basée sur la maison dans laquelle elle vit. Tout ce que je peux faire en tant que parent, c’est la guider et faire confiance à son jugement, mais elle fait ses propres choix.”

